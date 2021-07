O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou, nesta quarta-feira (7), a abertura de concurso público para até 684 vagas para a Polícia Civil do Estado (PCMG). O anúncio foi feito durante a formatura de 73 escrivães e 30 delegados de polícia, em cerimônia na Academia de Polícia Civil, em Belo Horizonte.

Não foi divulgado quando o edital do concurso será publicado.

O governador também comunicou a convocação de 80 profissionais que ficaram como excedente do último concurso da instituição, em 2018.

Confira as vagas

O novo certame irá contemplar todas as categorias profissionais. Estão previstas:

até 30 vagas para Investigador de Polícia

até 397 vagas para Escrivão de Polícia

até 62 vagas para Delegado de Polícia

até nove vagas para Médico Legista

até 21 vagas para Perito Criminal

até 51 vagas para Analista da Polícia Civil

até 114 vagas para Técnico Assistente da Polícia Civil.

"Quero anunciar nosso apoio e apoio do meu governo à Polícia Civil. Temos desenvolvido a instituição, modernizada, e teremos depois de oito anos um novo concurso com 684 vagas para todas as carreiras. Vamos fortalecer a segurança do povo mineiro”, disse Zema durante o discurso.