Concurso do IBGE para recenseador encerra inscrições nesta quarta-feira (15)

O prazo de inscrição para 48.535 vagas de recenseador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) acaba nesta quarta-feira (15). Somente no Ceará, estão disponíveis 616 oportunidades. Os selecionados participarão do Censo Demográfico 2022.

Os interessados em participar devem realizar o cadastro no site do órgão, através do preenchimento do formulário virtual, gratuitamente.

Segundo o edital do concurso, o recenseador tem uma jornada de trabalho mínima de 25 horas semanais. O profissional também passará por um treinamento obrigatório antes do início da coleta do Censo. A divulgação do resultado está prevista para o dia 30 de junho.

Jornada, contrato e remuneração

O recenseador tem como principal função entrevistar os moradores durante a coleta. A previsão de duração do contrato é de até três meses, podendo ser prorrogado.

Como a remuneração é por produção, ela pode variar conforme o tempo dedicado ao trabalho e o grau de dificuldade na abordagem aos domicílios. A jornada de trabalho recomendável para a função é de, no mínimo, 25 horas semanais, além da participação integral e obrigatória no treinamento.

O IBGE disponibiliza um simulador de remuneração segundo a jornada de trabalho.

