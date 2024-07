Concurso Caixa divulga resultado de prova objetiva e Redação; veja como consultar

Os resultados das provas objetiva e de Redação do concurso da Caixa Econômica Federal já estão disponíveis para consulta dos candidatos, que deve ser feita pelo site da Fundação Cesgranrio.

Também foram divulgados os gabaritos finais e as respostas aos recursos interpostos pelos candidatos. A oficialização da lista de aprovados está prevista para 5 de agosto.

Mais de 1 milhão de inscritos

A seleção visa preencher 4.050 vagas de níveis médio e superior, com salários iniciais de até R$ 14.915. O concurso teve 1,2 milhões de inscritos no País.

A prova foi aplicada em todo o Brasil no dia 26 de maio, exceto no Rio Grande do Sul, em razão da situação de calamidade causada pelas fortes chuvas na região.