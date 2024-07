Concurso UFC é confirmado com 122 vagas para níveis médio e superior; veja o que se sabe

A Universidade Federal do Ceará (UFC) terá, até o fim do ano, concurso para técnico-administrativo em educação (TAE). Serão 122 vagas distribuídas entre os níveis médio e superior. As informações foram divulgadas pela instituição nessa segunda-feira (8), após o reitor, professor Custódio Almeida, receber a presidência da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), que será a banca organizadora.

As vagas serão distribuídas entre os seguintes cargos:

64 para assistente em administração;

32 para técnico de tecnologia da informação;

22 para analista de tecnologia da informação;

1 para engenheiro civil;

2 para engenheiro mecânico;

1 para engenheiro eletricista.

Ainda conforme a universidade, além dessas vagas já confirmadas, outras podem surgir até a publicação dos editais - o que deve ocorrer "em breve". O concurso terá validade de dois anos (prorrogável por mais dois) e prevê ainda a formação de cadastro de reserva.

As vagas serão distribuídas nos campi de Fortaleza e do interior.

Outro concurso é previsto

Na reunião dessa segunda-feira, o reitor Custódio Almeida informou que, ainda este ano, a UFC pretende assinar contrato para a realização de um segundo concurso, para outros cargos. A banca organizadora ainda será definida.

“A chegada de novos servidores técnico-administrativos em educação, por meio desse concurso, significa alimentar as forças de trabalho da UFC, principalmente com os atuais projetos de expansão da Universidade em andamento, em Fortaleza e no Interior”, disse o reitor, conforme comunicado divulgado pela UFC.