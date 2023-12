Concurso ANTT divulga edital com salários de até R$ 16,4 mil

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) divulgou o edital do concurso para preenchimento de 220 vagas, sendo 50 imediatas e 170 para formação de cadastro de reserva, destinadas à carreira de especialista em regulação de transportes terrestres. O salário-base é de R$ 16.413,35 mais um auxílio-alimentação de R$ 658.

O período de inscrições está previsto para janeiro a fevereiro de 2024. Para concorrer, é necessário que o candidato tenha nível superior.

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) é o organizador do certame. As provas objetivas estão agendadas para abril.

O edital oferece oportunidades em diversas áreas, como Direito, Economia, e Engenharias, com distribuição específica de vagas para cada especialidade.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas por meio site do Cebraspe, com uma taxa de inscrição no valor de R$ 160, a ser quitada até 28 de fevereiro de 2024.

Conforme o edital, candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea têm a opção de solicitar a isenção da taxa de inscrição durante todo o período de inscrições.

Fases

As fases do concurso são constituídas de provas objetivas, discursivas, avaliação de títulos e um curso de formação.

As provas objetivas, com aplicação em 14 de abril de 2024, serão compostas por 170 questões de múltipla escolha envolvendo temas como Língua Portuguesa, Regulação a Agências Reguladoras, Legislação Aplicada à Regulação em Transporte Terrestre, Direito Administrativo, Direito Constitucional e Conhecimentos Específicos.

Já a prova discursiva abrangerá o tema "Regulação e Agências Reguladoras". Também haverá avaliação de títulos.

O curso de formação para os aprovados terá carga horária de até 120 horas, conduzido presencialmente em Brasília, no Distrito Federal.