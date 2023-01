Companhia das Docas do Ceará abre concurso com 37 vagas para guarda portuário

A Companhia das Docas do Ceará (CDC) abriu concurso para a função de guarda portuário. Segundo edital publicado nesta sexta-feira (27), são 37 vagas, ainda com possibilidade de cadastro de reserva para 48 pessoas. O salário base é de R$ 1.677,55, valor que será acrescido adicional de risco de 40% e vantagens previstas no acordo coletivo de trabalho.

As inscrições começaram nesta sexta e vão até as 23h59 do dia 6 de março. Os interessados devem acessar o site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB). A taxa de inscrição para o concurso é R$ 47.

Distribuição de vagas

Ampla concorrência: 28

Pessoas pretas e pardas: 7

Pessoas com deficiência: 2

Candidatos que querem pedir isenção devem se inscrever até este sábado (28) e realizar a solicitação entre 29 e 31 de janeiro no site do IDIB.

As provas objetivas e discursivas têm previsão de ocorrer em 9 de abril, em Fortaleza e, caso necessário, Região Metropolitana. Os locais e horários serão divulgados pela banca organizadora online