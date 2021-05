Centro Cultural Bom Jardim seleciona 15 prestadores de serviços; veja vagas

O Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ) lançou edital para seleção de 15 prestadores de serviços em diversas áreas. Os interessados devem enviar as documentações solicitadas até terça-feira (18) por meio do formulário disponível no site.

O processo seletivo possui quatro fases. Estão abertas vagas nos setores da comunicação, administração, acessibilidade, formação artística e no núcleo de articulação técnica especializada.

Os resultados de cada fase e final serão divulgados exclusivamente no site e nas redes sociais do Centro Cultural Bom Jardim. O processo seletivo será válido por um ano, a partir da data de divulgação do resultado final.

Confira as vagas disponíveis:

1. Acessibilidade

Assessoria de acessibilidade e cidadania – (1 vaga);

Supervisão de Formação em Acessibilidade – (1 vaga);

Intérpretes/tradutores de Libras – (2 vagas);

2. Administrativo

Assistente administrativo – (1 vaga);

Assistente de infraestrutura – (1 vaga);

3. Comunicação

Videomaker – (1 vaga);

Supervisão de site (Desenvolvedor WordPress) – (1 vaga);

4. Formação artística

Coordenador(a) de audiovisual – (1 vaga);

Coordenador(a) do Programa de Música – (1 vaga);

Assistente de Programa Pedagógico – (1 vaga);

Auxiliar de secretaria escolar – (1 vaga);

Assistência Técnica para Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) – (2 vagas);

5. Núcleo de Articulação Técnica Especializada (NArTE):

Gerente de Atenção Social (1 Vaga);

Serviço

Inscrição a partir do formulário.

Mais informações no site do CCBJ

Contato: selecaoccbj2021@gmail.com