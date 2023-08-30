Saiba opções de cultivar, plantas, requisitos da luz
Plantas precisam de luz, água e umidade adequada
Opções são fáceis de cultivar dentro de casa
Dicas de replantio e crescimento das plantas
Plantas têm baixa manutenção, mas dependem da quantidade certa de luz e água
As suculentas são um grupo de plantas que armazenam água em suas folhas e caules
A verdade é que cuidar dessa espécie não é difícil, com os devidos cuidados, uma orquídea pode florescer por meses a cada ano
Não é aconselhável replantar enquanto a planta estiver florescendo, pois as flores podem sofrer e diminuir seu tempo de duração
As orquídeas compreendem a maior família de plantas com flores da Terra, com mais de 30.000 espécies diferentes e pelo menos 200.000 híbridos
É necessário saber qual tipo de praga que está atacando suas plantas, para escolher o melhor método para se livrar dela
Ser capaz de identificar e controlar essas pragas é uma parte importante do cultivo de plantas ornamentais
Basta usar manejos e técnicas corretas de cultivos, pois assim se evitam problemas futuros
A melhor maneira de saber se suas plantas precisam de água é enfiar o dedo cerca de 2,5 cm no substrato do vaso e verificar a umidade
É imperativo ficar de olho nas plantas para garantir que elas estão prosperando onde estão sendo cultivadas
Combinar as plantas com a luz do ambiente, a escolha do recipiente e o uso de substrato podem ser alguns artifícios para manter as plantas saudáveis
Qualquer um pode ser um bom “pai” ou “mãe” de plantas e realmente não é complicado