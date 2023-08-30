Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Foto do colunista Sérgio Tavares sorrindo em preto e branco
Sérgio Tavares Engenheiro agrônomo e especialista em plantas ornamentais. Escreve sobre plantas e paisagismo.
Saiba como cuidar de plantas

Opinião

Como cultivar plantas na água? Veja cuidados

Saiba opções de cultivar, plantas, requisitos da luz

Foto frontal Sérgio Tavares
Sérgio Tavares 30 de Agosto de 2023
samambaia

Opinião

Veja dicas de como cuidar de samambaias

Plantas precisam de luz, água e umidade adequada

Foto frontal Sérgio Tavares
Sérgio Tavares 09 de Agosto de 2023
Monstera deliciosa é conhecida como Costela de Adão

Opinião

Cinco plantas de ambientes internos fáceis de cuidar

Opções são fáceis de cultivar dentro de casa

Foto frontal Sérgio Tavares
Sérgio Tavares 02 de Agosto de 2023

Opinião

Quando e por quê replantar suas suculentas

Dicas de replantio e crescimento das plantas

Foto frontal Sérgio Tavares
Sérgio Tavares 26 de Julho de 2023
As suculentas são plantas de baixa manutenção, contudo, dependem de uma quantidade certa de água e luz

Opinião

Como cultivar suculentas? Veja dicas de rega e cuidados com o solo

Plantas têm baixa manutenção, mas dependem da quantidade certa de luz e água

Foto frontal Sérgio Tavares
Sérgio Tavares 19 de Julho de 2023
Suculentas

Opinião

Como cuidar de suculentas? Entenda mais sobre esse grupo de plantas

As suculentas são um grupo de plantas que armazenam água em suas folhas e caules

Foto frontal Sérgio Tavares
Sérgio Tavares 12 de Julho de 2023
orquídeas

Opinião

Cuidados com orquídeas: veja como regar, iluminação, uso de fertilizante e meio de cultivo

A verdade é que cuidar dessa espécie não é difícil, com os devidos cuidados, uma orquídea pode florescer por meses a cada ano

Foto frontal Sérgio Tavares
Sérgio Tavares 05 de Julho de 2023
orquídeas

Opinião

Como replantar orquídeas? Saiba quando a planta deve ser reenvazada

Não é aconselhável replantar enquanto a planta estiver florescendo, pois as flores podem sofrer e diminuir seu tempo de duração

Foto frontal Sérgio Tavares
Sérgio Tavares 28 de Junho de 2023
As orquídeas Cattleya estão entre as mais fáceis de cultivar

Opinião

Como cuidar de orquídeas? Conheça mais sobre o fantástico mundo desta planta

As orquídeas compreendem a maior família de plantas com flores da Terra, com mais de 30.000 espécies diferentes e pelo menos 200.000 híbridos

Foto frontal Sérgio Tavares
Sérgio Tavares 21 de Junho de 2023
cochonilhas

Opinião

Confira 5 dicas de como controlar pragas em plantas ornamentais de forma natural

É necessário saber qual tipo de praga que está atacando suas plantas, para escolher o melhor método para se livrar dela

Foto frontal Sérgio Tavares
Sérgio Tavares 14 de Junho de 2023
Ácaro em plantas

Opinião

Saiba como identificar as 6 principais pragas em plantas ornamentais

Ser capaz de identificar e controlar essas pragas é uma parte importante do cultivo de plantas ornamentais

Foto frontal Sérgio Tavares
Sérgio Tavares 07 de Junho de 2023
plantas em vasos

Opinião

Como prevenir pragas no seu jardim? Confira 5 estratégias para o sucesso

Basta usar manejos e técnicas corretas de cultivos, pois assim se evitam problemas futuros

Foto frontal Sérgio Tavares
Sérgio Tavares 31 de Maio de 2023
mãos de mulher regando planta em vaso perto de janela

Opinião

Como saber a hora de regar as plantas em casa? Confira três dicas

A melhor maneira de saber se suas plantas precisam de água é enfiar o dedo cerca de 2,5 cm no substrato do vaso e verificar a umidade

Foto frontal Sérgio Tavares
Sérgio Tavares 24 de Maio de 2023
plantas perto de porta de vidro

Opinião

Luz solar, quanto as plantas precisam?

É imperativo ficar de olho nas plantas para garantir que elas estão prosperando onde estão sendo cultivadas

Foto frontal Sérgio Tavares
Sérgio Tavares 17 de Maio de 2023
plantas em vasos perto de janela

Opinião

7 dicas de como ter plantas saudáveis

Combinar as plantas com a luz do ambiente, a escolha do recipiente e o uso de substrato podem ser alguns artifícios para manter as plantas saudáveis

Foto frontal Sérgio Tavares
Sérgio Tavares 10 de Maio de 2023
plantas e jarros

Opinião

Como iniciar no mundo das plantas?

Qualquer um pode ser um bom “pai” ou “mãe” de plantas e realmente não é complicado

Foto frontal Sérgio Tavares
Sérgio Tavares 03 de Maio de 2023