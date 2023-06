Saiba como identificar as 6 principais pragas em plantas ornamentais

Encontrar insetos em plantas ornamentais pode ser frustrante. Mas se você cultiva plantas, em algum momento provavelmente terá que lidar com esta situação. Não é divertido, não entre em pânico – acredite em mim, eu sei!

Portanto, é melhor saber qual tipo de insetos que está atacando suas plantas, assim você poderá escolher o melhor método para se livrar deles. Hoje, estaremos mostrando as principais pragas que podem atacar suas plantas. Veja como identificar estes insetos mais comuns que provavelmente você encontrará.

1. Ácaros

Os ácaros são tão pequenos que é necessária uma lupa para poder identificá-los. Na aparência, eles são de forma oval com coloração amarelada ou esverdeada.



A presença de teias finas em suas plantas ornamentais indica que a população de ácaros é enorme. Eles também podem ser encontrados na parte inferior das folhas. Se não for controlado, isso pode causar danos graves que podem levar à morte da planta.



Danos às plantas: os ácaros se alimentam da seiva da planta com suas peças bucais sugadoras em formato de agulhas, causando amarelecimento nas folhas à medida que as células individuais são colapsadas, com a alimentação contínua causando um efeito 'pontilhado-branqueado' inicialmente ao longo da nervura central e das veias principais.

2. Cochonilhas

É uma das pragas mais comuns que você encontrará em plantas ornamentais. Embora minúsculos, elas se tornam mais visíveis aos olhos devido às secreções brancas e pulverulentas que produzem. São encontradas principalmente nas superfícies inferiores das folhas, bem como nas axilas onde as folhas e caules se encontram.



Danos às plantas: cochonilhas sugam a seiva das plantas, causando crescimento distorcido e limitado e perda de folhas. Eles secretam uma mela enquanto comem, o que pode atrair formigas e levar ao crescimento de uma mancha escura foliar.

3. Lagartas

As lagartas são larvas de borboletas ou mariposas. Eles variam em tamanho, sua cor varia de acordo com a espécie, sendo comuns o cinza, o marrom e o verde, assim como as cores mosqueadas e listradas. Eles podem ser lisos ou ter espinhos, pelos ou protuberâncias ao longo do corpo.

Danos às plantas: as lagartas têm aparelhos bucais mastigadores. Algumas se alimentam abertamente de folhas, brotos e flores e podem comer grandes porções da planta em um período de tempo relativamente curto. Outras perfuram caules para se alimentar.

4. Lesmas e Caracóis

As lesmas se parecem com vermes curtos, mas têm antenas minúsculas. Os caracóis se parecem com lesmas, mas têm conchas circulares duras nas costas para as quais podem se refugiar quando perturbados.

Danos às plantas: lesmas e caracóis fazem buracos nas folhas e flores. Alimentam-se à noite e em dias nublados, deixando rastros de gosma brilhante.

5. Moscas-brancas

As moscas-brancas não são moscas verdadeiras, mas estão mais intimamente relacionadas com escamas, cochonilhas e pulgões. Esses minúsculos insetos alados têm uma aparência branca em pó e se assemelham a pequenas mariposas.



Danos às plantas: tanto os adultos quanto suas formas imaturas se alimentam sugando a seiva das plantas. A planta infestada fica atrofiada, ocorrendo o amarelecimento e morte das folhas.

6. Pulgões

São pequenos insetos em forma de pera com corpo mole. Eles geralmente são verdes, mas podem ser rosas, marrons, pretos ou amarelos. Alguns pulgões têm uma aparência lanosa ou pulverulenta por causa de uma pelagem cerosa. Os adultos podem ou não ter asas.

Danos às plantas: os pulgões são geralmente encontrados alimentando-se de partes tenras das plantas ou da parte inferior das folhas. Alguns se alimentam de raízes. Eles sugam a seiva das plantas, resultando em folhas amareladas e deformadas.



Ser capaz de identificar e controlar essas pragas é uma parte importante do cultivo de plantas ornamentais. Esteja ciente que as pragas podem ocorrer em diferentes espécies de plantas, o importante é trabalhar preventivamente para minimizar os problemas que elas causam.



Logo estaremos apresentando informações sobre controle e manejo de pragas, dicas sobre como usar inseticidas caseiros adequados para o tratamento de suas plantas.



