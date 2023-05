7 dicas de como ter plantas saudáveis

As plantas ornamentais trazem a natureza para dentro de sua residência. Um toque do verde suaviza linhas duras e luz forte em nossas casas ou escritórios. Elas podem melhorar a qualidade do ar, além de diminuir estresse e ansiedade das pessoas. Mas, muitas diferem em suas aptidões e necessidades para crescerem e multiplicarem. Aqui estão algumas dicas gerais para ajudar a mantê-las fortes e saudáveis.

1- Combine plantas com condições de luz de sua casa

As plantas variam muito entre si no que se refere aos seus requisitos de luminosidade. Algumas preferem a luz direta encontrada em uma janela voltada para o oeste (poente). Outras prosperam na luz suave da manhã de uma janela voltada para o leste (nascente).



A distância entre a planta e a janela afetará diretamente na intensidade e na qualidade da luz. E para tornar as coisas mais complicadas, a intensidade e os padrões da luz variam com as estações.



Uma coisa é certa, todas as plantas ornamentais se dão melhor com alguma luz incidindo sobre elas. Umas precisam menos do que outras, mas quanto melhor você combinar estas condições de luz com as necessidades que elas precisam, mais feliz você e suas plantas ficarão.



Sabia que elas lhe dirão se estão recebendo muita ou pouca luz? Muita luz geralmente torna a folhagem verde brilhante em amarelada, e as folhas também podem murchar ou queimar mesmo que elas tenham água. Se as plantas não estiverem recebendo luz suficiente, elas ficarão estioladas e menos compactas.

2- Escolha do recipiente certo

É importante considerar tamanho, material e até cor do recipiente onde a planta ficará. O tamanho do vaso, vai depender principalmente do porte que a planta vai ficar quando adulta, do local onde ela vai ser cultivada, pois um com pouco espaço, fica difícil de você conciliar com os móveis de sua casa.



Quanto ao material, vai depender do ambiente (interno ou externo) em que será colocado a planta. Da sua aceitação, ao uso de materiais plásticos ou sintéticos, materiais naturais ou apelo aos reciclados. Já na escolha da cor dos recipientes, vai depender da preferência que você tem por uma cor, como também da decoração de sua residência ou escritório.

3- Uso de um substrato de qualidade

A escolha de um bom substrato para suas plantas já é meio caminho andado para que elas possam se desenvolver e ficarem exuberantes. Para cultivo de plantas em vasos (nunca use solo de jardim em recipientes) forneça um substrato que tenha um equilíbrio entre aeração adequada, nutrição e capacidade de retenção de umidade. Você encontra estes substratos ideais em lojas especializadas, como nos Garden Center.

4- Água

Legenda: Na maioria das plantas, molhe-a toda e deixe o excesso de água escorrer pelo fundo do vaso Foto: Shutterstock

Assim como todos os seres vivos, as plantas precisam de água para sobreviver. Esta é fornecida através de regas frequentes e completas. Na maioria das plantas, molhe-a toda e deixe o excesso de água escorrer pelo fundo do vaso.

Outras, tão somente o sistema radicular. Não deixe que suas plantas fiquem com excesso de umidade no solo, isso pode promover doenças, geralmente fúngicas. Deixe o solo secar parcialmente antes de regar novamente.



Para verificar a umidade do solo, coloque o dedo na camada superior dele e verifique a umidade. Se estiver seco, provavelmente é hora de regar. Você também pode fazer as regas a partir de sinais que as plantas irão te dar. Um dos principais sinais é o murchamento das folhas.

5- Adubos e nutrientes

A rega frequente exigida pela maioria das plantas ornamentais retira nutrientes do solo, através da lixiviação (lavagem do solo). Estes devem ser substituídos por adubações a partir de aplicações regulares, podendo ser mensalmente ou por períodos mais esparsos. O importante é seguir as orientações do fabricante dos produtos ou recomendações técnicas de um especialista.

6- Controle de pragas e doenças

Os insetos, como pulgões, cochonilhas, formigas e lagartas, e doenças fúngicas, causadas principalmente por excesso de umidade, podem ser problemáticos no cultivo de plantas em casas. Inspecione regularmente suas plantas em busca de sinais de pragas e/ou doenças e trate quando necessário.

7- Mantenha a folhagem limpa e evite correntes de ventos

A poeira que se acumula nas folhas das plantas evita que estas respirem e bloqueiem a luz. Limpe as folhas com um pano úmido ou use um borrifador para hidratar as folhas.

É importante manter as plantas longe de portas e janelas com correntes de ventos, pois elas podem causar danos nas plantas, principalmente nas folhas, queimando suas bordas e ressecando suas superfícies.

Bem, quis dividir algumas dicas de cuidados básicos com plantas que fui aprendendo ao longo dos anos, espero que vocês tenham gostado! Caso tenha ficado alguma dúvida sobre este assunto, entre em contato conosco! Estamos sempre à disposição para auxiliá-los. E, claro, continue acompanhando os nossos artigos sobre cuidados com plantas ornamentais.

