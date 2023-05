Como prevenir pragas no seu jardim? Confira 5 estratégias para o sucesso

Identificar pragas em suas plantas às vezes é difícil, pois existem muitas. No entanto, com dicas e com certos cuidados à disposição, você pode se munir de ferramentas necessárias para combatê-las antes que elas assumam o controle de suas plantas. Você acha que não consegue? A boa notícia é que preveni-las é mais fácil do que você pensa, basta usar manejos e técnicas corretas de cultivos, para evitar problemas futuros.

Mantenha suas plantas saudáveis e vigorosas para que elas possam se defender melhor dos ataques das pragas. Plantas estressadas são mais propensas a serem atacadas. Cuide adequadamente delas, fornecendo a quantidade certa de fertilizante (nem pouco, nem muito), regando corretamente, fornecendo espaço suficiente para crescer e certificando-se de que recebam luz solar adequada.



Na verdade, na maioria dos casos, existem maneiras de evitar que suas plantas sejam infestadas. A melhor linha de defesa contra as pragas é você empregar estratégias eficazes que descrevo abaixo:

1. Cada planta em seu devido lugar

Você sabia que existe um local certo para cada planta? A incidência de luz que bate em determinados lugares da sua casa é um fator determinante para escolha de onde uma planta vai ficar. Gaste um pouco de tempo pesquisando, buscando informações de espécies que você pretende colocar em sua casa, podendo assim reduzir os problemas de pragas mais tarde.

Pois uma planta colocada em um local que não receba luz adequadamente, pode acarretar distúrbios na fisiologia dela, comprometendo principalmente o processo da fotossíntese que é vital para o desenvolvimento das plantas.

2. Inspeção periódica de suas plantas

Inspecione regularmente suas plantas em busca de sinais de pragas. Você pode não precisar regá-las diariamente, mas ainda é uma boa ideia dar uma olhada nelas. Em particular, verifique a parte superior e inferior das folhas em busca de insetos, teias, buracos e ovos.

Procure pequenas manchas nas folhas, protuberâncias brancas difusas (cochonilhas), teias de aranha (ácaros) ou aglomerados de pequenas protuberâncias duras (cochonilhas de escamas). Se você encontrar evidências de pragas, coloque as plantas infestadas em um local isolado e trate a infestação rapidamente.

3. Manter suas plantas bem alimentadas

De longe, a técnica mais simples para controlar as pragas é manter as plantas bem alimentadas, pois são menos propícias a infestações, do que plantas com fome, fracas e estressadas. Mantê- las bem nutridas, pode até não evitar completamente que sejam atacadas, mas pode ajudar a evitar que um pequeno problema se transforme em um grande problema.

4. Limpeza e podas das plantas

As plantas também precisam de uma limpeza ocasional, fazendo uma assepsia, podando seletivamente galhos secos e indesejados, removendo folhas mortas, excesso de cobertura morta, pilhas de pedras, detritos e ervas daninhas onde as pragas preferem se esconder. Você também pode borrifar suas plantas com um jato forte de água, ajudando a tirar a poeira das folhas e lavando pragas de caules e galhos.

5. Cultivar em locais arejados

Certifique-se que suas plantas estejam em um local com boa circulação de ar. O ar viciado que não está se movendo cria um ambiente propício para desenvolvimento de pragas. Não é uma má ideia, vez ou outra, manter uma corrente de ventos para manter o ar circulando e ajudar a prevenir pragas e doenças.

Por fim, adquirir plantas sadias também é uma boa estratégia para prevenir pragas em sua casa, certifique-se que elas sejam as mais saudáveis possíveis. Pode parecer óbvio, mas na minha opinião, este é o método mais importante para prevenir as pragas.

Assim como você e eu, as plantas têm um sistema imunológico (embora bem diferente do nosso) e, quando as elas estão vigorosas e sem estresse, elas são menos atraentes às pragas. Além disso, plantas sadias têm uma série de truques legais para dissuadir as pragas por meio do uso de seu próprio sistema de defesa. Quanto mais saudáveis forem suas plantas, mais capazes elas serão de combater as pragas por conta própria.

