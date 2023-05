Luz solar, quanto as plantas precisam?

Uma das principais preocupações para quem cultiva plantas ornamentais é saber quanto de luz solar que elas necessitam. Muita ou pouca luz pode estressar rapidamente uma planta, o que a torna mais propensa a doenças, pragas e morte prematura.

Manter suas plantas em uma mesinha lateral na sala de estar pode parecer bom, mas se estiver muito longe de uma janela, ela pode não durar muito. Todas as plantas precisam de alguma quantidade de luz solar para sobreviver, seja direta ou indireta.

A luz solar é necessária para que as plantas façam a fotossíntese e criem energia para si mesmas. O importante a considerar é quanto sua planta necessita ser exposta a cada dia.

Você sabe o que significa sol pleno, meia sombra e sombra total? Compreender estes termos é importante ​​para descrever os requisitos básicos de luz que suas plantas irão necessitar. Mas, antes de colocar em prática estas especificidades, é importante saber quanto sol você pode fornecer às plantas.

As diretrizes básicas são as seguintes:

1. Planta de "sol pleno ou luz solar direta" é provavelmente o termo mais fácil de entender sobre os requisitos de luz. Este termo é aplicado a plantas que precisam de pelo menos seis ou mais horas de luz solar direta por dia.

A luz do sol não precisa ser contínua. Uma planta pode receber duas horas de sol pela manhã e outras quatro horas à tarde. O termo “direto” aqui, se refere a luz do sol não ter obscurecida de forma alguma.

2. As plantas que precisam de “meia sombra ou luz solar parcial” irão prosperar com até quatro horas de luz solar direta por dia. Se receberem sol, deve ser durante a manhã quando os raios solares são menos intensos e juntamente com as temperaturas moderadas da manhã, tornam a exposição ao sol matinal menos estressante às plantas.

3. As plantas que precisam de “sombra total” devem ser colocadas em algum lugar que receba até uma hora de luz solar direta por dia. Lembrando que, elas precisam de luz para realizar seu metabolismo.

Encontrar o nível de iluminação certo para plantas não é uma ciência exata. Lembre-se de que o sol muda de lugar dependendo da hora do dia e da estação, afetando a quantidade de luz que sua planta receberá.

Passe algum tempo monitorando quanta luz solar as diferentes áreas de sua casa recebe. Além disso, observe se a luz do sol é recebida durante a manhã ou a tarde.

É imperativo ficar de olho nas plantas para garantir que elas estão prosperando onde estão sendo cultivadas. Se elas estiverem com dificuldades, mova-as para uma área com mais ou menos incidência de luz solar. Depois de conhecer e determinar quanta luz uma planta requer, é hora de começar a cultivar as plantas.

Caso tenha ficado alguma dúvida sobre este assunto, entre em contato conosco. Estamos à disposição para auxiliá-los. E, claro, continue acompanhando os nossos artigos sobre cuidados com plantas ornamentais.

