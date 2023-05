Como saber a hora de regar as plantas em casa? Confira três dicas

Regar as plantas pode parecer uma atividade bastante simples, mas é algo que muitos de nós lutamos para fazer corretamente. É preciso tempo e experiência para entender como as plantas usam a água e as muitas variáveis como o tipo de planta, seu tamanho, textura do solo, clima recente, exposição ao sol, hora do dia e época do ano.

Nem todas as plantas precisam da mesma quantidade de água, então você precisa estar atento para a necessidade que uma planta requer constantemente. Você deve estar se perguntando. Como vou saber, qual a quantidade e frequência que devo regar minhas plantas?

Na verdade, existem muitas variáveis ​​que podem dificultar saber exatamente quando e com que frequência devemos regar nossas plantas, sem mencionar a quantidade de água que cada uma em particular precisa. Você deve ser capaz de detectar sinais de excesso ou falta de água. Depois de dominar estas diretrizes, você nunca mais terá que lidar com folhas secas e crocantes ou folhas marrons e substratos pastosos.

Como saber se é hora de regar?

Como regra geral, se você vir folhas murchas, é hora de molhar suas plantas, mas você não quer deixá-las chegar a esse ponto. Em vez disso, tente criar o hábito de verificar se suas plantas estão necessitando de água. Pelo menos uma vez por semana faça uma vistoria para saber se elas precisam serem molhadas.

A melhor maneira de saber se suas plantas precisam de água é enfiar o dedo cerca de 2,5 cm no substrato do vaso e verificar a umidade do mesmo. Você vai encontrar pelo menos duas situações:

A primeira, solo com bastante umidade . Caso você tenha detectado que o substrato está muito úmido, diminua a quantidade e a frequência das regas. Se permanecer, é oportuno que você substitua todo o substrato. Use um novo, que tenha uma boa drenagem e seja rico em nutrientes;

. Caso você tenha detectado que o substrato está muito úmido, diminua a quantidade e a frequência das regas. Se permanecer, é oportuno que você substitua todo o substrato. Use um novo, que tenha uma boa drenagem e seja rico em nutrientes; A segunda situação é o solo com pouca ou nenhuma umidade, o ideal é aumentar a quantidade de água ou verificar se o substrato está retendo-a. Caso contrário, também mude o substrato, trocando-o por um que tenha uma boa retenção de umidade, sem esquecer que o mesmo seja drenante.

Para a maioria das plantas, é melhor deixar a superfície do solo secar um pouco entre as regas. Isso é especialmente importante com plantas em vasos. É sempre melhor regar generosamente e com menos frequência.

Indicativo de falha nas regas

Outro sinal de falha nas regas das plantas é quando as folhas apresentam pontas marrons, geralmente causadas por excesso d’água. Isto costuma ser uma indicação de que você precisa repensar a maneira como está regando, pois pode chegar a uma situação mais grave, que seriam suas plantas apresentarem doenças.

Hora mais recomendada

A melhor hora para regar as plantas é pela manhã. Assim, as folhas molhadas têm o dia inteiro para secar, sendo muito mais difícil que doenças se estabeleçam quando a folhas estão secas. Se você não pode regar de manhã, a noite é a segunda melhor opção. O que nunca deve acontecer é não regar quando as plantas necessitarem.

Resumindo, regar plantas deve ser uma tarefa rotineira. A quantidade de água muda constantemente, então você precisa estar atento para dominar o básico e se sentir mais confiante em suas habilidades de regas. Logo estaremos apresentando outros requisitos indispensáveis para o sucesso das regas de suas plantas.

Caso tenha ficado alguma dúvida sobre este assunto, entre em contato conosco! Estamos sempre à disposição para auxiliá-los. E, claro, continue acompanhando os nossos artigos sobre cuidados com plantas ornamentais.



*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor