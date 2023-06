Confira 5 dicas de como controlar pragas em plantas ornamentais de forma natural

Sei o quanto é frustrante quando suas plantas começam a ser atacadas por pragas, mas não se preocupe! A maneira mais fácil de evitar danos causados por pragas é mantê-las sadias. Plantas saudáveis é a melhor defesa.

O controle de pragas é uma das coisas mais desafiadoras para quem cultiva plantas ornamentais. Fazer a opção por controle natural é muito mais saudável. Existem muitos métodos que funcionam muito bem para eliminar estes insetos.

Portanto, é necessário saber qual tipo de praga que está atacando suas plantas, para escolher o melhor método para se livrar dela. Lembrando que você poderá não se livrar de uma infestação com apenas uma ou duas aplicações, pode levar mais.

Embora haja uma grande variedade de inseticidas e fungicidas naturais por aí, às vezes queremos apenas algo básico, simples e que possa ser usado quando necessário. Neste artigo, ensinamos você a se livrar das pragas que atacam suas plantas através de dicas simples. Confira:

1. Ácaros

Um controle muito eficaz é pulverizar regularmente as plantas com fortes jatos de água, visando especialmente a parte inferior das folhas. Você pode limpar a parte inferior das folhas usando água e algumas gotas opcionais de detergente líquido. Para folhas grandes, use um pano limpo para limpar ou coloque a mistura em um borrifador, borrife as folhas e depois passe um pano.

2. Cochonilhas

As cochonilhas podem ser encontradas em qualquer parte de uma planta, incluindo as raízes. Para combatê-las, use um jato de água simples para interromper sua alimentação ou esfregando com hastes flexíveis embebidos em álcool, limpando-as com a bola de algodão, que as mata instantaneamente.

3. Lagartas

Encha um balde até a metade com água e algumas colheres de sopa de detergente neutro, com um par de luvas de borracha ou lona vá até suas plantas para fazer um tipo diferente de colheita. Examine todas as partes das plantas onde as lagartas costumam se esconder. Retire as lagartas, jogue-as uma a uma no balde para se afogar.

4. Caracóis

As lesmas e caracóis ficam escondidos sob cobertura morta, saindo para se alimentar principalmente no período noturno. Uma pista fácil para determinar se realmente o ataque é de lesma, basta ver se existe um rastro brilhante que elas deixam para trás - se houver um rastro de lodo, você saberá que o culpado é uma lesma ou caracol. Você pode combatê-los fazendo uma cata manual e jogando-as em um balde contendo água com sal.

5. Pulgões

Use um jato forte de água para eliminar os pulgões de suas plantas. Se a planta tiver uma folhagem delicada que não tolera jatos fortes, você pode mergulhar a planta inteira na água para desalojar os pulgões. Vire a planta de cabeça para baixo e mergulhe a parte da folhagem em um balde de água limpa em temperatura ambiente.

Como você pode ver, há muitas maneiras de controlar naturalmente as pragas de suas plantas. Sinta-se à vontade para combinar as mais variadas dicas para atingir seus objetivos que é manter suas plantas sadias. Se uma maneira não funcionar para você, mude as coisas. Você pode e vai resolver seus problemas de controle de pragas com essas estratégias.

