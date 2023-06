Como cuidar de orquídeas? Conheça mais sobre o fantástico mundo desta planta

Quem aqui já não ficou apaixonado por uma orquídea? Sua beleza, complexidade e incrível diversidade das flores são inigualáveis no mundo das plantas ornamentais. Elas podem parecer delicadas, mas, na verdade, são plantas resistentes e fáceis de cuidar. Com suas folhagens verde brilhante e flores complexas em cores que variam do branco ao rosa profundo, as orquídeas crescem na maioria dos continentes.

Tipos de orquídeas

As orquídeas compreendem a maior família de plantas com flores da Terra, com mais de 30.000 espécies diferentes e pelo menos 200.000 híbridos. A razão dessa diversidade é a incrível capacidade dela de se adaptar aos mais diversos ambientes. Existem muitos tipos, mas as mais populares e amplamente disponíveis são as orquídeas Phalaenopsis.



Com tantas variedades diferentes, elas prosperam em várias condições de cultivo. É relativamente fácil encontrar uma orquídea que se adapte bem às condições que você pode fornecer, seja uma janela para o nascente ou uma sala com bastante luminosidade.

Qual o melhor lugar para deixá-las?

Orquídeas são difíceis de cultivar? Na verdade, ela precisa das condições de luz certa para se desenvolver e florescer, portanto, escolher o local ideal em sua casa é uma decisão crítica. O recomendado é um local que tenha bastante luminosidade, luz solar indireta e que não exista incidência direta dos ventos.

Como cultivar?

Para você obter o sucesso no cultivo de orquídeas, comece escolhendo variedades menos exigentes que se adaptam ao tipo de condições de crescimento que você pode fornecer. As orquídeas Cattleya, Phalaenopsis e Dendrobium estão entre as mais fáceis de cultivar. Compre uma planta mais madura que puder (plantas jovens são muito mais difíceis de agradar) e, se possível, compre-a com flor, para saber o que está buscando.



Quando você adquirir sua orquídea pela primeira vez, ela provavelmente estará saudável e florescendo. No entanto, muitas das compradas em lojas não são envasadas corretamente para crescimento a longo prazo e em um meio que pode causar podridão radicular. Não é recomendado replantar uma orquídea enquanto ela estiver em flor, apenas reduza a quantidade de água que ela recebe até que as flores desapareçam.



Depois que as flores da orquídea caírem, você pode cortar o espigão da flor, replantar em um recipiente mais adequado ou um vaso especial para orquídeas, conforme dicas a seguir:



1. Remova delicadamente a orquídea de seu recipiente antigo, umedecendo o meio de cultivo conforme necessário para facilitar o deslizamento da planta no vaso;



2. Corte todas as raízes mortas ou danificadas com uma ferramenta de corte afiada e esterilizada;



3. Coloque a orquídea em um recipiente um pouco maior e preencha as raízes com substrato de cultivo bem drenante;



4. Como as raízes ainda não estarão ancoradas no substrato, estaqueie a planta, se necessário, para ajudá-la a ficar em pé;



5. Faça uma rega bem generosa, coloque-a em um local adequado e espere ela entrar em sua uma rotina, a planta deve produzir um crescimento saudável e recompensá-lo com uma bela floração.



Aprender a revitalizar uma orquídea e trazê-la de volta à saúde pode ser um desafio gratificante. Neste período sem floração, deve-se prestar atenção à folhagem e ao crescimento da planta, com isso você irá identificar problemas precocemente e tomar as medidas necessárias para ter plantas sadias.



Caso tenha ficado alguma dúvida sobre este assunto, comente aqui embaixo ou entre em contato conosco! Estamos sempre à disposição para auxiliá-los. E, claro, continue acompanhando os nossos artigos sobre cuidados com plantas ornamentais.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor