Quando e por quê replantar suas suculentas

Geralmente somos questionados sobre como e quando devemos replantar as suculentas! Embora possa parecer intimidante e difícil, o replantio das suculentas não exige muitos cuidados para ser feito corretamente, pois as suculentas são fáceis de transplantar principalmente devido às suas raízes rasas e fibrosas.

Nesse artigo você vai descobrir as coisas mais importantes que precisa saber sobre replantar suas suculentas. Aqui estaremos tratando de algumas dicas para serem seguidas e lembradas ao fazer este processo.

Existem várias razões pelas quais é necessário fazer o replantio. Mas, não importa qual seja o motivo, é sempre melhor fazê-lo logo, antes que seja tarde! O que geralmente acontece com a maioria das espécies recém-compradas é que elas vêm em pequenos recipientes de plástico, o que pode atrapalhar seu crescimento.

Portanto, depois de trazer para casa seu novo bebê, é altamente recomendável transferi-lo para um vaso maior no prazo de até duas semanas (de preferência um que ajude com a umidade e tenha drenagem adequada, como um vaso de cerâmica).

O crescimento

Um sinal que deve ser observado é quando a planta começa a se inclinar ou tombar. Depois de ver este sinal, significa que elas precisam ser transferidas para um vaso maior. Geralmente, esta é a maneira delas mostrarem que, embora suas raízes ainda estejam felizes com o recipiente atual, o volume dessas raízes aumentaram e a planta precisa de mais espaço. Exigindo que você a replante para um vaso maior para evitar que elas caiam.

Muitas vezes, você verá que as raízes começam a sair pelos buracos de drenagem do vaso. Isso acontece porque o espaço está ficando muito apertado, impedindo-as de crescer em todo o seu potencial. Deixe as suculentas que você retirou do vaso descansar alguns dias antes de replantá-las. Isso permite que suas raízes se curem.

Comece virando a planta de lado e segurando-a na base do caule. Bata no fundo do recipiente e agite-o um pouco. Você também pode usar uma ferramenta de jardinagem para ajudar a soltar o solo e, em seguida, dar um puxão suave no caule para remover a planta do vaso antigo. Se você ainda não conseguir remover a suculenta, também pode furar os orifícios de drenagem usando pauzinhos para soltar mais o solo.

Replantio

Outro momento perfeito para replantá-las é depois que as plantas produzirem alguns filhotes. Você deve separá-los da planta mãe e, em seguida, começar a fazer a multiplicação. Replante as suculentas na mesma profundidade em que foram originalmente cultivadas. Abra o solo para apoiar a planta e deixe-a descansar por um ou dois dias antes de molhar.

Em média, você deve replantar suas suculentas a cada dois anos, isto garante que o solo esteja sempre drenante, fértil e que haja espaço suficiente para a planta crescer. A época do ano também é um fator importante com o qual você deve se preocupar. Recomendamos nunca replantar na estação das chuvas, para que excesso de água à planta seja mínimo e ela tenha mais chances de sobrevivência.

Embora o replantio não seja difícil, é crucial que você siga estas dicas cuidadosamente. No entanto, a espécie é uma planta resistente, então se você quiser apenas mudar do seu vaso atual para outros vasos, não tenha medo de experimentar e se divertir com a planta. Boa sorte!

Caso tenha ficado alguma dúvida sobre este assunto, comente aqui embaixo ou entre em contato conosco! Estamos sempre à disposição para auxilia-los. E, claro, continue acompanhando os nossos artigos sobre cuidados com plantas ornamentais.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor