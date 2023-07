Cuidados com orquídeas: veja como regar, iluminação, uso de fertilizante e meio de cultivo

Se você é novo no mundo das orquídeas, não tenha medo delas. Muitas delas podem ser fáceis de cultivar se você dedicar algum tempo para aprender o que elas precisam. A pergunta mais comum é: "como eu cuido de minhas orquídeas?". A verdade é que cuidar dessa espécie não é difícil, com os devidos cuidados, uma orquídea pode florescer por meses a cada ano e viver indefinidamente.



Como regra geral, uma orquídea requer apenas alguns conhecimentos básicos sobre luminosidade, regas, meio de cultivo e fertilização. Aqui traremos algumas sugestões de como proceder para ter plantas sadias e que apresentem sempre uma floração exuberante.

Luminosidade

As orquídeas têm necessidades de luz para alcançar seu desenvolvimento e consequentemente sua floração. Para melhores resultados, elas devem receber o máximo de luz por dia, o ano todo. Lembrando que esta luz na maioria das vezes é sem a incidência direta dos raios solares.

As janelas voltadas para o leste são geralmente o melhor local para as orquídeas. As janelas do oeste podem ser muito quentes. O importante é você encontrar o melhor local que elas possam se desenvolver.

Meio de cultivo

O meio de cultivo das orquídeas deve fornecer boa circulação de ar e permitir que a água escoe muito rapidamente. É importante observar que elas não devem ser cultivadas na terra, isso sufocará suas raízes e matará a planta, exceção feitas as orquídeas terrestres.

As orquídeas requerem meios especiais para crescer. O melhor meio de cultivo é aquele que melhor se adapta ao tipo de orquídea e às condições em que ela está crescendo.

Regas

Rega adequada é provavelmente o aspecto mais difícil do cuidado com as orquídeas. Não é mesmo? A chave para uma perfeita rega é não colocar água demais. A maioria dessas plantas pode tolerar a seca muito melhor do que o excesso de água.

Nada mata uma orquídea mais rápido do que deixá-la em um vaso encharcado. Sem circulação de ar adequado, a planta sufocará e morrerá. As orquídeas querem a quantidade "certa" de água, nem muito, nem pouco.

De modo geral, obtém-se o maior sucesso quando uma orquídea é regada generosamente, permitindo que a água escorra do fundo do vaso. Caso você tenha dúvidas do quanto de água deve-se colocar, a dica é: pouco é melhor do que muito.

Fertilizantes

Quanto ao uso de fertilizantes, o que temos que entender é que os meios de cultivo, onde são cultivadas nossas orquídeas, fornecem poucos nutrientes. Que tipo de fertilizante devo usar? Esta é uma pergunta frequente.

Fertilizar suas orquídeas ajuda a ter plantas saudáveis, então elas devem ser fertilizadas para obter um crescimento saudável e no futuro breve voltem a florescer. Por isso, devemos adubá-las com frequência. O ideal é usar um fertilizante específico para orquídeas.

Se você não tem experiencia no trato com orquídeas, use um fertilizante líquido e dilua-o mais do que faria com outras plantas. Muitos produtos costumam trazer uma fórmula 30-10-10, embora outros prefiram 10-10-10 ou 10-10-30. O importante é seguir as indicações do fabricante ou consultar um especialista em cultivo de orquídeas.

Caso tenha ficado alguma dúvida sobre este assunto, entre em contato conosco! Estamos sempre à disposição para auxiliá-los. E, claro, continue acompanhando os nossos artigos sobre cuidados com plantas ornamentais.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor