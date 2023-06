Como replantar orquídeas? Saiba quando a planta deve ser reenvazada

A maioria das orquídeas compradas vêm envasadas em vasos de plástico próprio para cultivo em escala comercial, com as raízes embebidas em musgo esfagno. Isso é um problema, pois elas precisam de fluxo de ar para evitar o apodrecimento das raízes. Logo, tenha em mente que você terá que trocá-la de recipiente para cultivá-las em sua casa.

Não é aconselhável replantar enquanto a planta estiver florescendo, pois as flores podem sofrer e diminuir seu tempo de duração. Aprecie as flores, depois corte o talo que dá sustentação à flor, usando uma ferramenta de corte bem afiada, esterilizada e mude-a para um vaso de cultivo.

As orquídeas são comumente cultivadas em vasos de cerâmica, que permitem uma troca de água e um fluxo de ar entre as raízes da planta e o vaso. Existem até vasos de orquídeas especiais, eles possuem amplas fendas de drenagem nas laterais de suas paredes. Esses “orifícios” permitem a circulação do ar e também facilitam a verificação da saúde das raízes. Selecione um recipiente com tamanho suficiente para permitir um espaço ao redor das raízes, para que as estas possam se desenvolver.

Na troca de recipiente, remova cuidadosamente a orquídea do vaso existente. Estas são normalmente vendidas em recipientes finos de plástico, que podem ser cortados. Descarte o meio de cultivo antigo, especialmente se parecer que está envelhecido ou apodrecendo. Inspecione as raízes da orquídea, cortando as que estavam enegrecidas, ocas, esponjosas ou danificadas de outra forma.

Raízes saudáveis têm coloração brancas ou verdes. Segure a planta na posição vertical no novo vaso e preencha ao redor dela com um substrato específico para cultivo de orquídeas, compactando suavemente cerca de 2,5 cm do topo do vaso. A planta deve ficar bem aconchegada. Após a troca não esqueça de fazer uma rega bem generosa.



A maioria das orquídeas, especialmente as espécies epífitas, precisam de muito ar ao redor de suas raízes. Os substratos para vasos de orquídeas geralmente são feitos com pedaços de casca de pinus que podem ser combinados com perlita, turfa ou musgo esfagno e carvão vegetal. Mas, você pode fazer seu próprio substrato com materiais que tenha disponível em sua casa, só não pode esquecer que ele seja muito leve, poroso e de rápida drenagem.

Orquídeas devem ser replantadas?

Algumas orquídeas devem ser replantadas periodicamente. Outras podem ficar no mesmo vaso por vários anos. Como regra geral, não mude de vaso, a menos que seja necessário. As orquídeas se ressentem ao serem perturbadas. Envasar novamente só se o meio de cultivo começar a ficar velho o suficiente para prejudicar o desenvolvimento da planta. Se as raízes estiverem se espalhando muito além do vaso ou se o novo crescimento desequilibrou a planta.



Para obter os melhores resultados, dê as melhores condições de cultivo para suas orquídeas. Em outro momento, vamos falar sobre alguns cuidados que devemos ter, como: luz, ar, água, comida e cuidados com pragas e doenças.



Todos nós já vimos orquídeas em supermercados e lojas de plantas e nos perguntamos se é uma compra inteligente. Respondo com absoluta certeza, claro que sim! Pois as orquídeas são incrivelmente belas, delicadas, florescentes, fascinantes, extremamente variadas e de vida longa.

Poucos prazeres na jardinagem superam a emoção de ver as orquídeas crescerem e florescerem. Então, não tenha medo de comprar, basta escolher uma planta forte e de aparência saudável.



Caso tenha ficado alguma dúvida sobre este assunto, entre em contato conosco! Estamos sempre à disposição para auxiliá-los. E, claro, continue acompanhando os nossos artigos sobre cuidados com plantas ornamentais.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor