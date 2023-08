Como cultivar plantas na água? Veja cuidados

Plantas dentro de casa, quem não gosta? Todos nós amamos, mas sejamos absolutamente sinceros, mantê-las vivas costuma ser uma verdadeira batalha. Pouca água as mata, mas muita água também. O mesmo vale para os fertilizantes, e nem vamos falar daquelas espécies que parecem murchar se você só olhar errado!

Logo você vai pensar que tem uma mão ruim, por não conseguir manter vivas algumas plantas. Mas, encorajo todos vocês iniciantes a verem as coisas de uma maneira diferente. Em vez de simplesmente desistir ou fazer a péssima opção por plantas permanentes, seja criativo e encontre uma maneira de manter suas plantas vivas e prósperas, uma maneira que funcione para você e sua agenda corrida do dia a dia.

Não é algo que funciona para todos os amantes de plantas, nem para todas as plantas, mas pode ser um salva-vidas tão grande que às vezes me pergunto por que mais pessoas não fazem isso? Uma maneira de fazer isso é tentar cultivar suas plantas em água. Muitos de nós, entusiastas de longas datas, já enraizamos mudas na água, mas poucos percebem que também podemos cultivar plantas dessa maneira indefinidamente.

Legenda: Plantas de diversas espécies Foto: Shutterstock

Cultivo na água

Se quiser cultivar uma planta na água, você pode começar com uma planta totalmente crescida, previamente cultivada no solo. Isso irá poupar tempo e também eliminar a pequena chance que uma estaca de uma planta não consiga enraizar e se adaptar a vida na água.

Você também pode cortar um pedaço de uma planta, preferencialmente que o mesmo tenha caule e folhas. Apenas certifique-se de que o caule esteja submerso, mas as folhas não. Ele desenvolverá um sistema radicular próspero, antes que você perceba.

Os melhores recipientes para plantas que crescem na água...

Então, que tipo de recipiente você deve usar para cultivar plantas na água? Do tipo que você quiser!

Qualquer vidro, jarra ou garrafa pode ser usado para cultivar plantas. Ao escolher um recipiente, procure combiná-lo com o tamanho da planta. Uma haste recém-cortada pode precisar apenas de uma pequena garrafa ou tigela rasa de água, mas à medida que cresce, precisará ser removida para um recipiente maior. Pessoalmente, prefiro fazer o cultivo em vasos de vidro transparente de boca larga. Mas hoje em dia existe uma variedade de opções para cultivar plantas na água.

Requisitos de luz...

Legenda: Planta jiboia é comum em apartamentos Foto: Shutterstock

Um dos únicos desafios no cultivo de plantas em água é encontrar o local certo em sua casa para elas morarem. Colocá-las no parapeito de uma janela que receba sol direto costuma ser um pouco demais, pois pode superaquecer a água.

O excesso de luz também é uma receita para o crescimento de algas, a menos que você use um recipiente opaco ou um vidro de cor escura (como uma garrafa âmbar, uma garrafa cinza escuro ou um frasco azul escuro).

Em vez disso, escolha uma planta que possa receber luz indireta e coloque-a em um local claro, mas não ensolarado.

Se ocorrerem algas, não será muito difícil eliminá-las. Você pode remover a planta do recipiente para limpá-la ou cobrir o recipiente por uma a duas semanas para privar as algas de luz. A planta em si não será afetada, pois utiliza as folhas, e não as raízes, para realizar a fotossíntese.

Qual água utilizar?

Uma das melhores coisas sobre o cultivo de plantas na água é que qualquer água da torneira quase sempre funciona bem. As únicas exceções são se a sua água for de qualidade muito baixa, o que às vezes acontece com água de poço, ou se você usar água que é desprovida de nutrientes e minerais e pode, portanto, matar sua planta de fome.

Se a água da torneira tiver alto teor de cloro, não se preocupe. Você pode deixá-lo descansar por 24 horas antes de colocar sua planta, pois esse componente se dissipa com o tempo.

A água da chuva e a maioria dos tipos de água engarrafada (evite marcas com baixo teor de minerais) também são absolutamente adequadas.

Legenda: É recomendado a troca de fertilizante uma vez ao mês Foto: Shutterstock

Quando trocar a água?

As plantas que crescem exclusivamente em água precisam de um pouco mais de atenção do que aquelas cultivadas em solo para vasos. Isso tem muito a ver com o fato de a água ser um meio de cultivo um pouco mais volátil devido às flutuações repentinas de temperatura e às bactérias à base de água.

Troque a água uma vez por semana. Isso ajuda a oxigenar a água proporcionando um ecossistema mais saudável para as raízes das plantas.

Se você notar que a água está ficando turva ou encontrar algas crescendo dentro do recipiente, troque a água o mais rápido possível. As algas não causarão nenhum dano à sua planta, mas roubarão o oxigênio das raízes das plantas.

Legenda: Hoje em dia é fácil encontrar fertilizantes especiais destinados ao cultivo hidropônico Foto: Shutterstock

Fertilizante

Se você está se perguntando neste momento como sua planta obterá os nutrientes de que precisa para prosperar se estiver crescendo na água em vez de no solo, essa é uma preocupação válida. Felizmente, hoje em dia é fácil encontrar fertilizantes especiais destinados ao cultivo hidropônico. Você pode usá-los para plantas bem estabelecidas (enraizadas), de acordo com as instruções do fabricante.

Não se esqueça de adicionar fertilizante novamente sempre que trocar a água da planta, o que o ideal é fazer pelo menos uma vez por mês.

Se fizer esta opção de cultivar, apenas imagine:

Você quase nunca precisará regar suas plantas. Isso elimina o risco de regar demais ou de menos e as folhas murcharem de sede;

Viaje sem se preocupar com suas plantas e sem precisar contratar um cuidador, geralmente a vizinha ou vizinho (risos);

Você pode ser criativo com lindas exibições em vasos descolados;

Você verá as raízes da sua planta crescerem, permitindo que você tenha um bônus adicional que é ver esta transformação;

Na horticultura, o cultivo de plantas em água é chamado de hidroponia. Se o seu interesse foi despertado, vamos dar uma olhada em como fazer isso. Eu prometo que é fácil!