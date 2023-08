Cinco plantas de ambientes internos fáceis de cuidar

Se você é apaixonado por plantas, mas ainda lhe falta habilidade de cuidá-las, vou apresentar cinco opções para uso em interior fáceis de cultivar. Pode ter certeza que agora você terá plantas belíssimas. São plantas que com muito pouco a fazer em termos de manutenção, irão dar um toque de requinte em sua casa.

1. Monstera deliciosa – Costela de Adão

Legenda: Costela de Adão é uma planta resistente Foto: Shutterstock

Conhecida popularmente como Costela de Adão, esta planta ornamental é muito resistente, favorecida por suas fendas nas folhas, que lembram costelas. Devido à sua aparência única e baixa manutenção, esta planta de interior é uma bela peça que se destaca em qualquer espaço.

Ideal para adicionar em ambientes internos como salas de estar, varandas e nos banheiros (mesmo em condições de pouca luz, a monstera prosperará com a adição de umidade). Você só precisará regar uma vez por semana. Ela é uma planta trepadeira, por isso, se preferir mantê-la pequena e manejável, corte quando necessário e limite a exposição à luz solar.

2. Spathiphyllum wallisii – Lírio da Paz

Legenda: O lírio da paz é uma planta usada em ambientes internos Foto: Shutterstock

O Lírio da Paz é uma boa escolha para espaços internos. A elegância de sua flor branca dá um toque de fineza e tem um nível característico que é adotar o ambiente.

Além de ser de baixa manutenção, o Lírio da Paz reduz as toxinas no ar, tornando-o uma planta de uso em interiores para purificação do ambiente.

Por apresentar folhas finas, os Lírios da Paz são sensíveis a ventos fortes. Mantenha-os longe de correntes de ventos e certifique-se de regar com frequência, pois eles preferem solo ligeiramente úmido.

3. Dracaena sanderiana - Bambu da Sorte

Legenda: Bambu da Sorte precisa de muita luminosidade Foto: Shutterstock

O bambu da sorte requer muita luminosidade, inclusive a luz solar direta. Uma das plantas de interior mais fáceis de cuidar, requer apenas rega com água a temperatura ambiente.

O bambu pode ser cultivado no solo ou na água. Se o seu estiver no solo, certifique-se de que o vaso tenha uma boa drenagem. O bambu prefere solo úmido mais não encharcado, pois muita água pode resultar em folhas e brotos amarelos e podres.

4. Zamioculcas Zamiifolia - Zamioculca

Legenda: Zamioculca são plantas que exigem pouca luz Foto: Shutterstock

Conhecida como Zamia verde, é uma das plantas de interior menos exigente, com grande retorno de sua folhagem. As folhas largas e cerosas e os caules longos e graciosos fazem das Zamias uma planta perfeita para ambientes com pouca luminosidade. Portanto, mantenha-as dentro de casa sob luz solar direta ou indireta, longe de áreas com correntes de ventos fortes. Essas plantas também são tolerantes à seca e podem prosperar até nas mãos de quem se diz “matador de plantas”.

As Zamias são resistentes a tratos culturais, então você não precisa se preocupar muito com elas. No entanto, uma vez que a planta supere o vaso onde está sendo cultivada, ela precisará ser replantada

5. Epipremnum aureum - Jiboia

Legenda: A jiboia possui crescimento rápido Foto: Shutterstock

Também conhecida como Jiboia, esta planta se caracteriza por ser pendente e de crescimento rápido, com folhas cerosas em forma de coração. Lembre-se de que as folhas requerem um corte regular para evitar que cresçam aleatoriamente. Cortar os caules ajuda a controlar o comprimento da planta.. É o tipo de planta de interior que fica bem em um vaso suspenso, sendo um recurso atraente em qualquer ambiente.

A jiboia é incrivelmente resistente e requer pouca manutenção. Na verdade, você só precisa regá-la sempre que o solo estiver com pouca umidade. Embora a Jiboia possa tolerar todas as condições de luz, incluindo luz solar direta, ela prefere luz indireta.

Caso tenha ficado alguma dúvida sobre este assunto, comente aqui embaixo ou entre em contato conosco! Estamos sempre à disposição para auxilia-los. E, claro, continue acompanhando os nossos artigos sobre cuidados com plantas ornamentais.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor