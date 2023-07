Como cuidar de suculentas? Entenda mais sobre esse grupo de plantas

Uma pergunta que me fazem com frequência é: o que são suculentas? Enquanto este grupo está crescendo em popularidade, muitas pessoas ainda desconhecem essas plantas incríveis. Espero que o artigo consiga lhes dar uma melhor compreensão do que elas são.

Vamos então uma definição bem simples! As suculentas são um grupo de plantas que armazenam água em suas folhas e caules. As folhas geralmente são grossas e carnudas, mas alguns gêneros e espécies têm folhas mais finas do que outras.

A grande maioria tendem a prosperar em climas secos e não gostam de muita umidade. Consegui me fazer entender? Se não, aí vai mais uma definição: são plantas que embora precisem de água para sobreviver, podem suportar longos períodos de seca, pois armazenam água e nutrientes principalmente em suas folhas.



Provavelmente, você já as viu fazendo parte de uma decoração de um centro de mesa, lembrancinhas de festas de aniversário, em mesas de escritório e em muitas contas de mídias sociais. Mas, embora as suculentas continuem ganhando popularidade, algumas pessoas não percebem que, na verdade, não são as plantas mais fáceis de cuidar.



As suculentas são cheias de charme, elas têm formas e cores das mais variadas possíveis e tamanhos diferentes. Você vai se apaixonar por essas belezas de baixa manutenção e saber cultivá-las significa que poderá ter quantas desejar.

A boa notícia é que, em comparação com muitos outros tipos de plantas, elas são fáceis de manter-se vivas. Só que em algumas partes do mundo (ou partes de sua casa), você precisará usar de alguns truques para garantir que elas prosperem. Nem todo lugar é o ideal para as suculentas crescerem.

Qual o melhor local para deixar as suculentas?

Qualquer um pode cultivar suculentas, não importa onde morem. Aqui vou lhe dar a base que você precisa para ter sucesso. Ao cultivá-las dentro de casa, coloque-as perto de uma janela ou em uma área do jardim onde pegue sol pleno, ou pelo menos quatro horas de luz solar por dia, ou em um local com bastante luminosidade.

Muitas pessoas querem cultivar suculentas, mas não têm as condições de cultivo perfeitas para elas. Se uma janela ensolarada não estiver disponível, você também pode hibernar suas suculentas sob luzes de cultivo.



Para algumas pessoas, cultivar suculentas é uma brisa. Para outras, uma luta diária. Muitos dizem que as suculentas são difíceis de morrer, mas isso me deixa um pouco assustado. Como todas as plantas, você precisa saber cuidar das suculentas para mantê-las vivas.



De qualquer forma, são plantas capazes de resistir a longos períodos de seca, armazenando umidade em suas folhas e caules. Estas plantas versáteis podem ser cultivadas em canteiros, vasos, jardineiras. E como falei anteriormente, são de baixa manutenção.



Quando se trata de cultivar suculentas, uma coisa é certa, você vai se apaixonar! Depois de experimentar o gosto do seu primeiro sucesso com as suculentas, apenas uma nunca é suficiente. É quase garantido que você queira começar a procurar e cultivar todos os tipos de suculentas estranhas e maravilhosas que existem. Elas são encontradas em mais de 60 famílias como as Aizoaceae, Cactaceae, Crassulaceae e Echeverias entre outras.



