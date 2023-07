Como cultivar suculentas? Veja dicas de rega e cuidados com o solo

Nunca subestime a importância de saber cuidar de suculentas. Acreditamos que parte da satisfação de cultivar estas plantas está em suas exigências modestas. Tanto prazer pode ser encontrado em um humilde cacto em vaso quanto em um jardim de inverno cheio de plantas tropicais exigentes.

As suculentas são muitas vezes consideradas uma ótima opção para iniciantes e porque funcionam muito bem na decoração de casa. Se você já acidentalmente deixou uma suculenta secar e morrer, pode estar se lamentando do erro. Mas não se preocupe, você não está sozinho!

Muitos pensam que o cultivo de suculentas não deve ser muito difícil. Essas plantas são escolhidas por sua manutenção baixa, mas isso só é verdade quando você sabe o que está fazendo. Como o cuidado com as suculentas varia entre espécies, aqui iremos apresentar dicas de um modo geral. Como se determina a quantidade certa de água ou luz para cultivar suculentas saudáveis? Essas podem muito bem ser as perguntas que mais são feitas sobre o cultivo, e é exatamente o que iremos tratar.

Quantidade de água

As suculentas adoram luz e muitas precisam de cerca de seis horas de sol por dia, dependendo da espécie. Embora a maioria das variedades de suculentas não sobreviva à sombra total, elas também não precisam ser expostas a raios quentes o dia todo. Portanto, uma cortina transparente pode ajudar a garantir que elas também recebam um pouco de sombra. As recém-plantadas, em particular, podem queimar sob a luz direta do sol, sendo necessário adaptá-las gradualmente à exposição total ao sol, fornecendo sombra e pouca luz.

Como acontece com qualquer outra planta, uma rega adequada em suas suculentas garantirá o melhor crescimento. Se suas raízes permanecerem na água por muito tempo, elas começarão a apodrecer e morrerão. Então, como você identifica se suas suculentas estão recebendo a quantidade certa de água? A condição de suas folhas é o melhor indicador. Se suas suculentas estiverem com sede, as folhas parecerão murchas e sem brilho. Os sinais de excesso de água incluem podridão de caule, raiz e folhas moles ou amareladas.

As suculentas não gostam de ter suas raízes em solo úmido. Se não usar um solo bem drenado, poderá ser necessário ajustar os hábitos de regas para evitar que suas plantas sequem ou apodreçam. Por isso que elas precisam de um solo bem permeável.

Solo arenoso

Você pode fazer sua própria mistura para cultivar suas suculentas, combinando solo arenoso, carvão, casca de arroz ou até mesmo perlita. Outra opção é adquirir um substrato já pronto, chamado de substrato para cactos e suculentas, comprado em lojas especializadas.

Como as suculentas na sua grande maioria são nativas de climas quentes e áridos, elas geralmente preferem temperaturas altas com baixa umidade, embora isso possa depender da espécies. A maioria das suculentas prefere temperaturas entre 10°C e 32°C e níveis de umidade entre 40 e 60%. Ambientes com altas umidades levam rapidamente a podridão, murcha e uma morte lenta. Contudo, elas podem ser cultivadas em altas umidades desde que recebam bastante luz solar diária para manter as folhas e o solo seco.

Por fim, mas não menos importante, falaremos do quanto elas precisam de fertilizantes. Quando cultivadas diretamente no solo, normalmente podem obter todos os nutrientes necessários retirando os do próprio solo. Se você estiver cultivando suculentas em recipientes, no entanto, uma fertilização periódica é importante para ela crescer ativamente. Recomenda-se o uso de um fertilizante balanceado e solúvel em água, como o N – P – K (10-10-10).

Caso tenha ficado alguma dúvida sobre este assunto, entre em contato conosco! Estamos sempre à disposição para auxiliá-los. E, claro, continue acompanhando os nossos artigos sobre cuidados com plantas ornamentais.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor