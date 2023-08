Veja dicas de como cuidar de samambaias

As samambaias são algumas das plantas mais antigas do mundo. Elas prosperaram há 300 milhões de anos e estima-se que existam cerca de 12 mil espécies de samambaias. Dito isso, podemos chegar a uma conclusão que, quem sobreviveu a tanto tempo, não seja tão difícil de cultivar.

Elas são relativamente fáceis de cultivar, desde que você forneça luz, água e umidade suficiente. Elas irão recompensá-lo com folhas verdes exuberantes durante todo o ano, embelezando sua casa mais do que você poderia imaginar. Aqui você vai aprender mais sobre como cultivá-las dentro de casa.

1. Forneça bastante luz indireta às samambaias

Embora a maioria das samambaias cresçam em locais úmidos e sombreados, como o chão das florestas, isso não significa dizer que elas não precisam de luz. A maioria delas prefere luz indireta, o que significa que você deve evitar colocá-las na luz solar direta, fazendo com que percam suas folhas ou torne-as amareladas. Normalmente, uma janela voltada para o norte ou leste fornece quantidade certa de luz para suas samambaias. Mas, se você identificar que sua planta está ficando amarela e não está crescendo, provavelmente não está recebendo luz suficiente.

2. Samambaias gostam das mesmas temperaturas que você

As samambaias se adaptam rapidamente à maioria das temperaturas. Eles preferem viver em temperaturas entre 10°C – 30°C, mas podem suportar temperaturas mais elevadas, neste caso só precisam de mais água e sombra durante esta onda de calor. Certifique-se de que suas samambaias não estejam muito perto de uma janela ou porta onde correntes de ventos podem atingi-las. Proteja-as de quaisquer mudanças bruscas de temperatura, mantendo as samambaias longe de janelas de vidro, saídas de ar e outras fontes de calor.

3. Forneça às suas samambaias água e umidade regularmente

Se você sempre teve vontade de cultivar plantas em sua casa, as samambaias ficarão bem sob seus cuidados. Elas gostam de solo levemente úmido, então tente não deixá-las secar completamente entre as regas. Para descobrir se você deve adicionar água, enfie um palito no solo com cerca de 2,5 cm de profundidade. Se estiver seco, dê um pouco de água à samambaia e, se estiver úmido, espere mais alguns dias para regá-las novamente. A maioria das samambaias também adoram alta umidade. Elas naturalmente se dão bem em ambientes com umidade. Caso suas folhas estejam ressecadas, você deve borrifar sua folhagem com água em temperatura ambiente uma ou duas vezes por semana.

Legenda: As samambaias gostam de solo levemente úmido Foto: Shutterstock

4. Alimente suas samambaias de acordo com suas necessidades de fertilização

Um pouco de fertilizante de vez em quando ajuda suas samambaias a manter sua coloração sempre verde. Você pode adicionar um fertilizante de liberação lenta ou usar um fertilizante líquido especifico para plantas verdes, aplicando a cada quinze dias ou seguindo as recomendações do fabricante. Você também precisa fornecer o substrato certo. Em sua maioria, as samambaias são plantas florestais e têm raízes tenras e delicadas adaptadas ao solo das florestas, que é rico em bolor foliar e matéria orgânica. O substrato deve ser bem drenante e nunca deve secar rapidamente

5. Replicar as samambaias crescidas demais

Dependendo do crescimento, as samambaias podem precisar ser replantadas. Este é um bom sinal de que sua samambaia se desenvolveu bem e você soube fazer o dever de casa. Você pode propagar por divisão de touceiras. Esse é um ótimo método para uma samambaia que cresceu demais no recipiente onde estava sendo cultivada.

Dividir suas samambaias é uma forma fácil de ampliar o verde de sua casa, ou para presentear os seus amigos!

Caso tenha ficado alguma dúvida sobre este assunto, comente aqui embaixo ou entre em contato conosco! Estamos sempre à disposição para auxilia-los. E, claro, continue acompanhando os nossos artigos sobre cuidados com plantas ornamentais.