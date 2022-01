Ceará e Fortaleza iniciam temporada de 2022 com calendário cheio; veja datas das competições

A temporada de 2022 está próxima de iniciar oficialmente para Ceará e Fortaleza. Únicos representantes nordestinos na Série A, Vovô e Leão chegam com metas ambiciosas para a sequência do ano e possuem calendário nacional bem preenchido com cinco torneios cada.

Os primeiros compromissos são pela Copa do Nordeste. O time alvinegro entra em campo na segunda-feira (31), em Aracaju-SE, enquanto o Leão estreia na competição no domingo (30), na Arena Castelão.

Na sequência de eventos, os times cearenses ainda aguardam definições de sorteios da Conmebol para os jogos da Sul-Americana e da Libertadores, respectivamente. Assim, o Diário do Nordeste lista as principais datas já definidas para o restante das campanhas - índices ainda podem mudar.

Vale ressaltar que o calendário deve ser mais apertado no ano vigente. Isso porque a temporada é marcada também pela edição da Copa do Mundo da Fifa, que é sediada no Catar, em novembro.

Principais datas do futebol cearense de 2022

Copa do Nordeste

Ceará e Fortaleza estreiam na fase de grupos, com jogos marcados para os próximos dias.

30.01 - Fortaleza x Sousa-PB - 18h, na Arena Castelão, em Fortaleza.

31.01 - Sergipe x Ceará - 21h30, no estádio Batistão, em Aracaju

Campeonato Cearense

Ceará e Fortaleza iniciam nas quartas. A data base do Estadual nesta fase é o dia 22 de fevereiro.

Série A

Ceará e Fortaleza participam da 1ª divisão, que tem disputas entre 10 de abril e 13 de novembro.

Copa do Brasil

O Ceará inicia na 1ª fase e enfrenta o São Raimundo-RR, fora de casa, em jogo único. O Fortaleza entra na competição a partir da 3ª fase, quando se inicia os confrontos de ida e volta.

Data base da 1ª fase: 23/02, 24/02, 02/03 e 03/03.

Data base da 3ª fase: 20/04 e 21/04.

Copa Sul-Americana

O Ceará participa da fase de grupos. O sorteio das chaves está marcado para 23 de março.

Data base da fase de grupos: 1ª rodada (6 de abril), 2ª rodada (13 de abril), 3ª rodada (27 de abril), 4ª rodada (4 de maio), 5ª rodada (18 de maio) e 6ª rodada (25 de maio).

Libertadores

O Fortaleza participa da fase de grupos. O sorteio das chaves está marcado para 23 de março.

Data base da fase de grupos: 1ª rodada (6 de abril), 2ª rodada (13 de abril), 3ª rodada (27 de abril), 4ª rodada (4 de maio), 5ª rodada (18 de maio) e 6ª rodada (25 de maio).