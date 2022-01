Jogo entre Sergipe X Ceará é adiado para segunda-feira (31) após surto de Covid-19

A estreia do Ceará Sporting Club na temporada 2022 vai ganhar nova data. O time cearense enfrentará o Sergipe nesta segunda-feira (31), às 21h30. Por conta da Covid-19, o time sergipano não tinha 13 jogadores para colocar em campo. Anteriormente a partida estava marcada para este sábado (29).

Após confirmar a positividade da doença em 13 membros do plantel, o time sergipano ganhou mais 3 casos positivos, chegando a 16 afastados por conta doença. Com este contingente, não teria condições de atuar diante do Vovô.

Com o adiamento, o Ceará terá um dia a menos de preparação para a partida contra o maior rival, o Fortaleza, no dia 5 de fevereiro, às 17h45.

O Alvinegro cearense também está frontalmente atingido pela Covid-19. Na última atividade em solo cearense, o time do Porangabuçu somou 15 atletas afastados. O clube não confirmou quantos jogadores estão fora por conta da doença.

Mudanças na preparação

A mudança de calendário provocou alterações de logística no Ceará. Agora, o time permanece em Aracaju e faz um treinamento no estádio Batistão no sábado (29). Domingo (30), faz outro treinamento, desta vez no campo do Confiança.