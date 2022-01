Ceará tem 15 ausências em treino no campo e atividade tem atletas da base; veja provável time

A comissão técnica do Ceará tem dificuldade para montar a escalação principal com foco na estreia da Copa do Nordeste de 2022, marcada para sábado (29), contra o Sergipe, em Aracaju/SE, às 17h45. Na atividade de campo desta quinta-feira (27), a equipe apresentou 15 ausências no elenco.

No início do treinamento no CT de Porangabuçu, os nomes que não estavam presentes eram: o goleiro Richard; os zagueiros Luiz Otávio, Messias e Gabriel Lacerda; os laterais Nino Paraíba, Buiú e Bruno Pacheco; os meio-campos Fernando Sobral, William Oliveira, Léo Rafael, Lima e Vina; e os atacantes Erick, Gabriel Santos e Jacaré.

Vale ressaltar que o último boletim médico alvinegro, na terça-feira, constatou cinco casos de Covid-19 no elenco, com Richard, Messias, Léo Rafael, Vina e William Oliveira. Segundo o clube, todos estavam assintomáticos e são acompanhados pelo Centro de Saúde e Performance (CESP) da equipe.

A próxima atualização deve ser realizada antes do início do jogo pelo Nordestão. Para compor a atividade, o técnico Tiago Nunes teve a presença de seis jogadores das categorias de base: o goleiro Alan, o zagueiro Índio, o lateral Rubens, o meia David e os atacantes Pedro Igor e Felipe Micael.

A provável escalação do Ceará para enfrentar o Sergipe é: João Ricardo; Michel Macedo, Marcos Victor, Lucas Ribeiro e Victor Luis; Geovane, Richard e Marlon; Mendoza, Iury Castilho e Zé Roberto.