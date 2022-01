Transferência de Igor emperra e jogador não irá ao Portimonense agora; entenda

A transferência do lateral-direito Igor, do Ceará, ao Portimonense-POR está travada. O jogador estava acertando com o clube português, mas uma divergência de entendimento em relação às transferências do jogador fez com que o negócio não fosse concretizado neste momento.

Isso porque, em 2021, Igor pertencia ao Juventude e estava emprestado ao Coritiba. Quando o Ceará foi adquirí-lo em definitivo, ele precisou encerrar empréstimo com o time paranaense para retornar à equipe gaúcha, e então ser vendido ao Alvinegro.

No Brasil, esse retorno de empréstimo ao clube detentor dos direitos econômicos não é contabilizado como uma transferência. Mas, em Portugal, sim.

Com isso, na avaliação do Portimonense, ele já passou por três clubes diferentes na mesma temporada (Coritiba, Juventude e Ceará), chegando ao limite estabelecido pela Fifa e, assim, não estando apto a uma nova transferência nesta janela.

É provável que Igor siga integrado ao elenco do Ceará nos próximos meses, como opção para o técnico Tiago Nunes, e seja negociado na janela de transferências do meio do ano.

Contratado em 2021, Igor tem vínculo com o Vovô até dezembro de 2023 e seria emprestado ao time português, que teria opção de compra ao fim do contrato.