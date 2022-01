Ceará chega a 17 saídas no elenco e pode ter mais atletas indo para outros clubes

Após uma temporada sem títulos e com troca de técnico, o Ceará passa por um processo de reformulação no elenco visando 2022. Com cinco competições em disputa (Cearense, Nordestão, Copa do Brasil, Sul-Americana e Série A), a diretoria alvinegra contratou seis atletas (Richardson, Michel Macedo, Richard, Nino Paraíba, Iury Castilho e Victor Luís). Em contrapartida, não contará com 17 jogadores.

Da última temporada, o Ceará optou por não continuar com Klaus, Gabriel Dias, Yony González, Jorginho, Airton, Hélio Borges e Fabinho. O atacante Rick, vice-artilheiro do Alvinegro na Série A, foi vendido ao Ludogorets, da Bulgária. O zagueiro Alan Uchôa, os laterais Alessandro, Natan Masiero e Igor, o volante Pedro Naressi e o atacante Cristiano foram cedidos por empréstimos.

Desta forma, Tiago Nunes deverá trabalhar com uma quantidade menor de jogadores. Com a saída de jogadores e a chegada dos seis contratados, o Ceará diminuiu de 38 para 32 atletas no plantel. Vale pontuar que a diretoria alvinegra ainda deve anunciar mais dois reforços e estuda possibilidades para os volantes William Oliveira e Oliveira, o meia Wescley e o atacante Wendson.

Atletas que deixaram o Ceará

Leandro Carvalho

Pedro Naressi (emprestado ao Sport-PE)

Rick (vendido ao Ludogorets, da Bulgária)

Klaus

Gabriel Dias

Yony González

Jorginho

Airton

Alyson

Alessandro (emprestado ao Botafogo-PB)

Alan Uchôa (emprestado ao CRB-AL)

Hélio Borges

Cristiano (emprestado ao São José-RS)

Fabinho

Natan Masiero (emprestado ao Figueirense)

Igor (emprestado ao Portimonense-POR)

Legenda: Yony González não teve vínculo renovado com o Ceará, após ser emprestado pelo Benfica-POR por uma temporada Foto: Divulgação / Ceará

Elenco do Ceará para 2022

Goleiros: André Luiz, João Ricardo, Richard e Vinícius Machado

Zagueiros: Gabriel Lacerda, Luiz Otávio, Marcos Victor e Messias

Laterais: Buiú, Michel Macedo, Nino Paraíba, Bruno Pacheco, Kelvyn e Victor Luís

Volantes: Fernando Sobral, Geovane, Marlon, Richard, Richardson, William Oliveira e Oliveira

Meias: Léo Rafael, Lima e Vina

Atacantes: Cléber, Erick, Gabriel Santos, Iury Castilho, Jacaré, Jael, Mendoza e Wendson