Clássico-Rei da Copa do Nordeste tem data e horário definidos; veja detalhes

A diretoria de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os detalhes do Clássico-Rei da Copa do Nordeste de 2022, o primeiro duelo entre Ceará e Fortaleza na temporada. A partida será realizada no dia 5 de fevereiro, sábado, às 17h45, na Arena Castelão.

Pela tabela inicial da competição, o Leão é o mandante no confronto. A partida é válida pela 3ª rodada da fase de grupos do torneio regional. Antes, o time tricolor tem pela frente o Sousa-PB neste sábado (30), às 18h, e o Floresta, em 2 de fevereiro, às 21h30, ambos no Castelão.

No caso alvinegro, o Vovô tem um jogo marcado contra o Sergipe no sábado (29), no Batistão/SE, mas o adversário enfrenta um surto de Covid-19 no elenco - o duelo está mantido pela CBF até o momento. O duelo da 1ª rodada, contra o Globo-RN, será 8 de fevereiro, em casa.

Vale ressaltar que, na 1ª fase da competição regional, as equipes são divididas em dois grupos e enfrentam os adversários das outras chaves. O Fortaleza, por exemplo, está no chaveamento A, enquanto o Ceará está no B. Avançam de fase os quatro com melhor campanha em cada grupo.

