CBF divulga calendário da Copa do Brasil de 2022; confira datas

A CBF divulgou as datas e a tabela básica da Copa do Brasil da temporada 2022. A competição nacional terá oito fases no total, com início em fevereiro e finais em outubro. O futebol cearense é representado por Ceará, Ferroviário, Fortaleza e Icasa.

Considerado o torneio mais democrático do Brasil, por envolver clubes de todos os estados e de diferentes portes, a Copa do Brasil vai começar em 23 de fevereiro. A primeira fase também será disputada no dia 24 do mesmo mês e nos dias 2 e 3 de março. A segunda fase vai acontecer nas semanas seguintes, nas seguintes datas: 09/03, 10/03, 16/03 e 17/03.

As duas primeiras fases vão seguir o mesmo formato, com jogos únicos. A primeira terá 80 clubes, dos quais 40 estarão na etapa seguinte. Os jogos de ida e volta vão começar na terceira fase, no mês de abril, em 20 e 21. Por conta da vaga na Libertadores, o Fortaleza inicia na competição apenas nesta etapa eliminatória, assim como as demais equipes com a vaga.

Na temporada 2021, ainda por efeito dos atrasos no calendário causados pela pandemia de Covid-19, a Copa do Brasil foi o último torneio a ser finalizado. O Atlético-MG bateu o Athletico-PR nos dois confrontos e ficou com o título.

Datas previstas para a Copa do Brasil de 2022:

1ª Fase: 23/02, 24/02, 02/03 e 03/03.

2ª Fase: 09/03, 10/03, 16/03 e 17/03.

3ª Fase: 20/04 e 21/04.

4ª Fase: 11/05 e 12/05.

5ª Fase (Oitavas de final): 22/06, 23/06, 13/07 e 14/07.

6ª Fase (Quartas de final) : 27/07, 28/07 e 17/08 e 18/08.

7ª Fase (Semifinal): 24/08 e 14/09.

8ª Fase (Final): 12/10 e 19/10.