Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Vacinar é um ato de cuidado

Escrito por
Danilo Campos producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Danilo Campos é médico
Legenda: Danilo Campos é médico

Em tempos onde a informação circula com velocidade impressionante, nem sempre a clareza e a precisão acompanham esse fluxo, gerando dúvidas e, por vezes, receios infundados sobre a segurança e a eficácia das vacinas. 

Ao longo de minha prática clínica, testemunhei em inúmeras ocasiões o impacto devastador de doenças infectocontagiosas, que poderiam ter sido evitadas com a simples administração de uma vacina. Vi crianças sofrerem com coqueluche, adultos debilitados pela gripe em suas formas mais graves e idosos sucumbirem a pneumonias preveníveis. 

As vacinas funcionam como verdadeiras armaduras para o nosso sistema imunológico. Ao introduzirem de forma segura e controlada fragmentos ou versões inativadas de vírus e bactérias, elas preparam o corpo para reconhecer e combater esses agentes infecciosos, caso haja um contato futuro. Essa memória imunológica é crucial para evitar o desenvolvimento da doença, ou para mitigar significativamente seus sintomas e complicações.

É fundamental compreender que o sucesso da imunização reside também na sua abrangência. Quando uma parcela significativa da população está vacinada, cria-se o chamado "efeito rebanho" ou "imunidade de grupo". Essa proteção indireta beneficia aqueles que, por alguma condição de saúde, não podem ser vacinados, como bebês muito jovens ou pessoas com a imunidade comprometida. Negligenciar a vacinação individual, portanto, coloca em risco não apenas a própria saúde, mas também a de toda a comunidade.

Os avanços científicos nos proporcionaram vacinas seguras e eficazes contra uma ampla gama de doenças, desde as mais comuns, como sarampo, caxumba e rubéola, até aquelas potencialmente graves, como meningite e tétano. Os rigorosos processos de pesquisa, desenvolvimento e aprovação garantem que os benefícios da vacinação superem em muito os raros e geralmente leves efeitos colaterais.

Diante desse cenário, reafirmo a importância inestimável da imunização como uma das maiores conquistas na área da saúde. É um ato de cuidado consigo mesmo e com o próximo, um investimento na qualidade de vida e um pilar essencial para a construção de uma sociedade mais saudável e protegida.

Danilo Campos é médico

Danilo Campos é médico
Colaboradores

Vacinar é um ato de cuidado

Danilo Campos
Há 23 minutos
Advogado
Colaboradores

O exagero das apreensões judiciais e a depreciação de bens

Renan Azevedo
17 de Outubro de 2025
Rafael Leitão é médico
Colaboradores

O combate à osteoporose na ortopedia

Rafael Leitão
17 de Outubro de 2025
Ernesto Saboia é conselheiro
Colaboradores

90 anos do TCE Ceará: tradição, inovação e compromisso com o bem público

Ernesto Saboia
16 de Outubro de 2025
Antonio Netto é professor
Colaboradores

Adultos hipnotizados pelas telas: o vício além da infância

Antonio Netto
16 de Outubro de 2025
Eunício Oliveira é deputado federal
Colaboradores

Carteira Docente: um instrumento de valorização e reconhecimento dos professores

Eunício Oliveira
15 de Outubro de 2025
Roberta Batista é pedagoga
Colaboradores

Mestres da transformação: o valor de quem ensina

Roberta Batista
15 de Outubro de 2025
Pedro Matos é deputado estadual (Avante)
Colaboradores

Agentes de saúde: compromisso e reconhecimento

Pedro Matos
14 de Outubro de 2025
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

A tutela: escolas e os conselhos

Davi Marreiro
14 de Outubro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Trabalho externo e jornada

Ainda há quem alegue que trabalho externo tem como consequência automática a dispensa legal de controle de ponto, o que leva a crer na inexistência do dever de pagamento de horas extras

Valdélio Muniz
13 de Outubro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Geraldo e o amor pelos livros

Seu legado é muito importante, pois o Sebo O Geraldo tornou-se o mais importante da capital, tanto na quantidade de obras que disponibiliza, quanto como ponto de encontro dos apreciadores da literatura

Gilson Barbosa
13 de Outubro de 2025
Sociólogo
Colaboradores

Qual o presente no Dia das Crianças?

Podemos fazer uma analogia simples: uma obra de pavimentação ou a inauguração de uma praça está para o político assim como um presente de Dia das Crianças está para um pai

Blesser Moreno
12 de Outubro de 2025
Professor
Colaboradores

A eficiência do Estado com seus empregados é a base para reforma administrativa

O ruído provocado por essa fala revela a gravidade do dilema político

Murillo Torelli
12 de Outubro de 2025
Psicóloga e Neuropsicóloga
Colaboradores

Como está o cuidado com a saúde mental infantil?

É fundamental desmistificar a ideia de que "criança não tem problema" ou que a tristeza e a irritabilidade são apenas "manhas" ou "fases"

Sarah Rebeca Barreto
11 de Outubro de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: Drummond

Carlos Drummond sempre foi servidor público e apesar dos seus dotes intelectuais e dos amigos políticos, não se aproximou dos cargos eletivos

Gonzaga Mota
11 de Outubro de 2025
Neuropsicanalista
Colaboradores

A importância da comunicação na infância

A disciplina também precisa ser explicativa e contextualizada, não baseada em imposições de poder

Renato Lisboa
10 de Outubro de 2025
Nutróloga
Colaboradores

Inflammaging: o elo entre envelhecimento e inflamação silenciosa

Essa inflamação “estéril” é alimentada por múltiplos estímulos: resíduos celulares, excesso de nutrientes, disfunções metabólicas e alterações da microbiota intestinal

Roberta Siqueira
10 de Outubro de 2025
Advogado
Colaboradores

A Saúde e o dever de inclusão

A legislação não permite que a operadora negue o ingresso de beneficiários em razão de seu estado de saúde

João Barroso
09 de Outubro de 2025
Escritor
Colaboradores

Pajeú das catolezeiras

Telúrico riacho de nostálgica era! Riacho dos catolés, hoje navegado, a seco, por bolhas refrigeradas de aço e plástico, conduzidas por humanos, apressados ao sólido que se desmancha no nada

Luiz Carlos Diógenes
09 de Outubro de 2025
Superintendente da Fundação Abrinq
Colaboradores

Um Brasil melhor começa na infância

A infância é a fase mais determinante da vida. Cada experiência deixa marcas profundas na formação física, emocional e cognitiva

Victor Graça
08 de Outubro de 2025