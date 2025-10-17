Vacinar é um ato de cuidado

Em tempos onde a informação circula com velocidade impressionante, nem sempre a clareza e a precisão acompanham esse fluxo, gerando dúvidas e, por vezes, receios infundados sobre a segurança e a eficácia das vacinas.

Ao longo de minha prática clínica, testemunhei em inúmeras ocasiões o impacto devastador de doenças infectocontagiosas, que poderiam ter sido evitadas com a simples administração de uma vacina. Vi crianças sofrerem com coqueluche, adultos debilitados pela gripe em suas formas mais graves e idosos sucumbirem a pneumonias preveníveis.

As vacinas funcionam como verdadeiras armaduras para o nosso sistema imunológico. Ao introduzirem de forma segura e controlada fragmentos ou versões inativadas de vírus e bactérias, elas preparam o corpo para reconhecer e combater esses agentes infecciosos, caso haja um contato futuro. Essa memória imunológica é crucial para evitar o desenvolvimento da doença, ou para mitigar significativamente seus sintomas e complicações.

É fundamental compreender que o sucesso da imunização reside também na sua abrangência. Quando uma parcela significativa da população está vacinada, cria-se o chamado "efeito rebanho" ou "imunidade de grupo". Essa proteção indireta beneficia aqueles que, por alguma condição de saúde, não podem ser vacinados, como bebês muito jovens ou pessoas com a imunidade comprometida. Negligenciar a vacinação individual, portanto, coloca em risco não apenas a própria saúde, mas também a de toda a comunidade.

Os avanços científicos nos proporcionaram vacinas seguras e eficazes contra uma ampla gama de doenças, desde as mais comuns, como sarampo, caxumba e rubéola, até aquelas potencialmente graves, como meningite e tétano. Os rigorosos processos de pesquisa, desenvolvimento e aprovação garantem que os benefícios da vacinação superem em muito os raros e geralmente leves efeitos colaterais.

Diante desse cenário, reafirmo a importância inestimável da imunização como uma das maiores conquistas na área da saúde. É um ato de cuidado consigo mesmo e com o próximo, um investimento na qualidade de vida e um pilar essencial para a construção de uma sociedade mais saudável e protegida.

Danilo Campos é médico