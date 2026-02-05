Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Reforma tributária e o velho vício de cobrar de quem já produz

Escrito por
Renan Azevedo producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Advogado
Legenda: Renan Azevedo é advogado

O debate sobre reforma tributária no Brasil costuma vir acompanhado de promessas grandiosas. Fala-se em simplificação, eficiência e justiça fiscal, como se a reorganização de impostos fosse suficiente para destravar um país inteiro. Mas a experiência mostra outra coisa. O Brasil insiste em tratar a arrecadação como ponto de partida, quando ela deveria ser consequência.

Imposto não nasce da lei. Nasce da atividade econômica. Nasce quando empresas produzem, quando pessoas trabalham, quando a renda circula e quando há confiança para investir. Sem isso, qualquer mudança no sistema tributário se limita a redistribuir o peso sobre os mesmos ombros de sempre. E esses ombros já estão cansados.

Produzir no Brasil é caro. Contratar é caro. Formalizar é caro. O resultado é um sistema que empurra parte significativa da economia para fora da formalidade. Não por opção ideológica ou moral, mas por inviabilidade prática. A reforma tributária ignora esse ponto sensível ao concentrar esforços em reorganizar tributos cobrados de quem já está dentro do sistema, como se ali estivesse a solução para o desequilíbrio fiscal.

O mercado de trabalho mudou, mas a lógica tributária parece presa ao passado. Hoje, produtividade não se mede apenas por horas trabalhadas. Metas, bônus, participação nos resultados e remuneração variável fazem parte da dinâmica moderna das empresas. Ainda assim, o sistema trata essas práticas como exceção, encarecendo registros e desestimulando modelos que poderiam gerar mais eficiência e crescimento.

Quando o custo de estar regularizado é alto demais, a informalidade deixa de ser escolha e passa a ser efeito colateral. Uma política tributária madura deveria enxergar isso como sinal de alerta, não como falha de caráter do contribuinte. Estimular a formalização é ampliar a base de arrecadação de forma inteligente e sustentável.

Enquanto o Brasil insistir em arrecadar sem criar condições para produzir mais e melhor, qualquer reforma será apenas um ajuste de superfície. O problema não está no nome dos impostos, mas na incapacidade de transformar produção em prioridade. Sem isso, a conta nunca fecha.

Renan Azevedo é advogado

Advogado
Colaboradores

Reforma tributária e o velho vício de cobrar de quem já produz

Renan Azevedo
Há 1 hora
Flavia Armond é professora
Colaboradores

Por que a adaptação escolar ainda é um dos principais desafios para crianças e famílias?

Flavia Armond
Há 1 hora
Kátia Miranda é neuropsicopedagoga
Colaboradores

Mães atípicas e a inclusão

Kátia Miranda
04 de Fevereiro de 2026
João Badari é advogado
Colaboradores

O impacto social do INSS fora do ar

João Badari
04 de Fevereiro de 2026
Consultor pedagógico
Colaboradores

Celular no mudo mudou a escola?

Na rede municipal do Rio de Janeiro, onde o uso de celulares foi proibido desde 2024, os alunos apresentaram, em média, ganhos de aprendizagem de 25,7% em Matemática e 13,5% em Língua Portuguesa

Davi Marreiro
03 de Fevereiro de 2026
Advogado
Colaboradores

Orelha: crime sem castigo

A sociedade está cansada de assistir a cenas de violência extrema sendo tratadas como episódios menores, quase como travessuras juvenis

Alexandre Rolim
03 de Fevereiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Saúde mental e trabalho

A partir de maio próximo (se não houver novo adiamento, como em 2025), a avaliação de riscos psicossociais terá de fazer parte da gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) das empresas

Valdélio Muniz
02 de Fevereiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Cartas dinamarquesas

A queda na entrega de correspondências atinge outros países, como a Alemanha, a Grécia e o Reino Unido

Gilson Barbosa
02 de Fevereiro de 2026
Francisco Gildemir Ferreira da Silva é professor
Colaboradores

Concessões aeroportuárias e o tempo da arrecadação: lições do caso Fortaleza

Francisco Gildemir Ferreira da Silva
01 de Fevereiro de 2026
Marcius Tadeu Maciel Nahur é filósofo
Colaboradores

Verdade, liberdade e contemporaneidade caótica

Marcius Tadeu Maciel Nahur
01 de Fevereiro de 2026
Empresário
Colaboradores

O custo da dispersão para o varejo

No varejo contemporâneo, a dispersão é uma forma sofisticada de autossabotagem

Assis Cavalcante Júnior
01 de Fevereiro de 2026
Jornalista
Colaboradores

Mataram o “Orelha”, mas me lembrei do “Galdino”

Gregório José
01 de Fevereiro de 2026
Erich Douglas é vereador de Fortaleza e secretário estadual da Sepa
Colaboradores

O caso Orelha e o limite da paciência diante de leis que falham

Erich Douglas
31 de Janeiro de 2026
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

Ética e política

Gonzaga Mota
31 de Janeiro de 2026
Fernanda Leite é jornalista
Colaboradores

Sem educação, a violência contra animais continuará sendo só notícia

Fernanda Leite
30 de Janeiro de 2026
Diego Barreto é superintendente do Procon Ceará
Colaboradores

Quando o consumidor encontra orientação, o direito acontece

Diego Barreto
30 de Janeiro de 2026
Marcelo Dourado e Paula Nogueira são advogados
Colaboradores

O paradoxo do gás brasileiro

Marcelo Dourado e Paula Nogueira
29 de Janeiro de 2026
Kátia Miranda é neuropsicopedagoga
Colaboradores

Mães atípicas e a inclusão

Kátia Miranda
29 de Janeiro de 2026
Aldairton Carvalho é advogado
Colaboradores

Ceará: Energias Renováveis e Poder na Era dos Data Centers

Aldairton Carvalho
28 de Janeiro de 2026
Professor da UFC
Colaboradores

Davos revelou por que o Ceará e Caucaia podem ser o “endereço” da nova economia digital

O Estado reúne uma combinação rara de potencial de energia renovável, vocação logística e um importante ativo estratégico subestimado que é a conectividade internacional

Machidovel Trigueiro Filho
28 de Janeiro de 2026