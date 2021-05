Otimismo na produção metroferroviária

Legenda: Roberta Marchesi é Diretora Executiva da ANPTrilhos Foto: Arquivo pessoal

A indústria metroferroviária brasileira vive um momento de boas perspectivas com os projetos previstos para o setor de transporte de passageiros sobre trilhos, que devem aquecer a cadeia de produção nos próximos anos.

Nos últimos anos a indústria metroferroviária passou por uma crise que gerou remanejamento de equipes e reavaliação de linhas de produção por falta de contratos. Agora, apesar da crise mundial gerada pela pandemia da Covid-19, o setor está otimista com projetos, principalmente com os que envolvem Parcerias Público-Privadas (PPP).

O setor de transporte de passageiros sobre trilhos conta com obras de expansão nos estados de São Paulo, Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte. Além disso, existem os investimentos atuais em reforma e modernização de estações e os futuros como os aportes na concessão das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda da CPTM, do projeto do Trem Intercidades e futuras concessões de sistemas existentes, por exemplo o Metrô de Brasília, que está em andamento.

Esses projetos envolvem uma extensa cadeia de fornecedores de via permanente, componentes, sistemas e material rodante, que estarão presentes ao longo do ciclo de construção e operação e são aguardados com otimismo para aquecer a produção industrial. Além de uma grande oportunidade de geração de empregos.

Para que toda essa cadeia de fornecimento seja fortalecida é necessária a condução efetiva dos projetos, que devem ser vistos pelos governantes como projetos de Estado, com andamento independente de mandatos políticos. Novas formas de financiamento do transporte, gestão metropolitana e segurança jurídica também são pontos importantes para o fortalecimento do setor como um todo.

O momento é de otimismo com os investimentos e o desenvolvimento de políticas públicas eficientes que permitam o fortalecimento de toda a cadeia de suprimento. Hoje, a Indústria celebra o seu Dia e renova a confiança nas oportunidades que estão por vir.

Roberta Marchesi

Diretora Executiva da ANPTrilhos