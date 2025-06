Obrigado, Dr. Yasargil!

Em 10 de junho de 2025, o mundo da neurocirurgia perdeu uma lenda: o Dr. Mahmut Gazi Yasargil. Com quase 100 anos de vida, nos deixou um legado imensurável que moldou a forma como encaramos o sistema nervoso hoje. Como neurocirurgião, sinto que a história de Yasargil transcende a técnica: ela reflete a busca incansável pela excelência, a engenhosidade cirúrgica e, acima de tudo, o respeito absoluto ao cérebro humano.

Yasargil foi o grande pioneiro da microcirurgia: introduziu o uso sistemático do microscópio no campo neurocirúrgico, desenvolveu técnicas refinadas de microvasculatura e projetou instrumentos (como os clássicos clips de aneurisma e afastadores) que ainda hoje salvam vidas em salas de cirurgia. Em 1966-67, na Universidade de Vermont, ele realizou experimentos fundamentais com artérias de cães, consolidando os preceitos da microvascular e, pouco depois, conduziu o primeiro bypass cerebral em 30 de outubro de 1967. Essas conquistas reescreveram possibilidades antes inimagináveis e reduziram drasticamente a mortalidade e as complicações das operações cerebrais.

Seu impacto acadêmico foi igualmente notável. Em Zurique, entre 1953 e 1993, fez cerca de 7.500 craniotomias, formou aproximadamente 3.000 neurocirurgiões de todas as partes do mundo, e publicou mais de 330 artigos e 13 monografias, destacando a obra monumental Microneurosurgery, em seis volumes. Recebeu inúmeros prêmios, incluindo o título de “Neurocirurgião do Século 1950–1999” e a Medalha Marcel Benoist, um reconhecimento da revolução que instaurou na especialidade.

Para nós, neurocirurgiões do presente, a obra de Yasargil é a base sobre a qual construímos. Cada infância de paciente resgatada da epilepsia, cada tumor removido com mínima agressão ao tecido saudável, é fruto de suas técnicas. A precisão dos nossos gestos, o respeito à anatomia vascular, a empatia pelo doente, tudo foi aprimorado por sua genialidade e disciplina. Ao homenageá-lo, reforçamos o nosso compromisso: cultivar seu legado não apenas replicando técnicas, mas estudando, inovando e operando com humanidade.

Obrigado, Dr. Yasargil. Seu espírito vive em cada microscópio que ilumina o campo operatório. Seu legado nunca será esquecido, segue pulsando, em cada neurocirurgião que, como eu, aposta no futuro e na vida.

Saulo Teixeira é médico