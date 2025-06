O valor da ascensão funcional no serviço público

A ascensão funcional no serviço público não é um privilégio. É o reconhecimento de um percurso profissional construído com esforço, estudo e compromisso diário com a população. Trata-se de um direito previsto em lei, mas que, muitas vezes, é tratado como um favor ou benefício extra. É válido destacar que o impacto é profundo quando esse direito é negligenciado. A ausência de progressão na carreira causa mais do que frustração. Gera estagnação, desmotivação e sentimento de invisibilidade.

Muitos servidores entram no serviço público com disposição para crescer, acreditando que o esforço será recompensado ao longo do tempo. Mas o que acontece quando esse tempo passa e nada muda? Uma servidora que atua há 18 anos na mesma função, por exemplo, quando assumiu o cargo, carregava consigo a esperança de construir uma trajetória sólida. Comprometeu-se a estudar, participar de capacitações, assumir novas responsabilidades. E fez tudo isso. Mas ano após ano, viu colegas desanimarem, aposentarem-se sem ascender, ou mudarem de área em busca de reconhecimento que nunca veio.

Ela, no entanto, esteva entre os poucos trabalhadores que adotaram a técnica da resiliência insistindo no crescimento profissional. Acreditava que o mérito ainda encontraria espaço. Até que, depois de muita pressão da categoria, um novo plano de cargos e carreiras foi implementado. Sua promoção aconteceu. E, com ela, não veio apenas um reajuste salarial, mas uma confirmação que valeu a pena o caminho percorrido.

Que fique claro aos gestores que esse reconhecimento é transformador. O ambiente de trabalho muda, a relação com os colegas se fortalece, o atendimento ao público melhora. O servidor passa a se enxergar como parte de um projeto maior, e não apenas como uma peça esquecida na engrenagem do Estado.

Investir em ascensão funcional é investir na dignidade de quem sustenta o serviço público. É reafirmar que servir à população com ética e excelência deve ser também um caminho de valorização e crescimento pessoal.

Pádua Araújo é diretor sindical