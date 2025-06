Nova era da saúde mental no trabalho

A saúde mental dos trabalhadores nunca esteve tão em evidência. A recente atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que entrou em vigor em maio de 2025, estabelece que todas as empresas brasileiras deverão avaliar e gerenciar os riscos psicossociais no ambiente laboral. Trata-se de um avanço importante para a segurança e o bem-estar dos profissionais, além de uma resposta necessária a um problema que há muito tempo impacta milhões de brasileiros.

De acordo com o Ministério da Saúde, a Síndrome de Burnout passou a ser classificada como uma doença ocupacional em 2022, o que significa que o impacto do estresse crônico relacionado ao trabalho precisa ser tratado com a mesma seriedade que outros riscos laborais. Entre 2014 e 2024, o número de afastamentos do trabalho por transtornos mentais e comportamentais no Brasil mais que dobrou, passando de quase 203 mil para mais de 440 mil casos, de acordo com o Ministério da Previdência Social. Além disso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que transtornos mentais são a principal causa de afastamentos prolongados no país, reforçando a necessidade de políticas estruturadas dentro das empresas para lidar com esse desafio.

A implementação da nova norma reflete uma mudança de paradigma: não basta garantir a segurança física dos trabalhadores, é necessário atuar de maneira preventiva sobre os fatores que afetam sua saúde mental. Empresas que negligenciam essa realidade enfrentarão não apenas sanções, mas também perdas significativas em produtividade, aumento de absenteísmo e maior rotatividade de colaboradores. A questão que se impõe, portanto, não é se as empresas devem investir em bem-estar mental, mas como farão isso de maneira estratégica e eficiente.

Se para muitas organizações esse tema é uma novidade, no Sistema Comércio a preocupação com a saúde integral dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo é uma realidade há quase oito décadas. Criado pelos empresários do setor, o Sesc sempre teve uma visão holística sobre o bem-estar de seu público. Por meio de ações nas áreas de educação, saúde, cultura, lazer e assistência, proporciona momentos de descontração e descanso, que contribuem para uma vida de mais qualidade.

O Sesc atua com iniciativas que integram a saúde física, mental e social, com foco na prevenção e adoção de um estilo de vida saudável. Ações educativas sobre nutrição, combate ao sedentarismo e bem-estar emocional fazem parte deste trabalho que fortalece a saúde dos indivíduos, prevenindo problemas mais graves. Além disso, também oferece acesso a consultórios odontológicos e a unidade móvel OdontoSesc, que garantem cuidados com a saúde bucal, contribuindo para a autoestima e, consequentemente, para o bem-estar emocional e o desempenho profissional.

A cultura, a educação e o lazer, muitas vezes negligenciados nas discussões sobre bem-estar profissional, também fazem parte desse ecossistema. Estudos demonstram que o acesso à arte e ao esporte melhora o estado emocional, reduz o estresse, são aliados no combate à depressão e à ansiedade. Por isso, o Sesc investe continuamente em programações culturais, atividades esportivas, na oferta de bibliotecas, e até mesmo em viagens e passeios, por meio do Turismo Social, permitindo que os trabalhadores e suas famílias possam ter, de maneira acessível, momentos de descanso e diversão.

Assim, a regulamentação da NR-1 reforça algo que o Sesc já pratica há décadas. O bem-estar das pessoas não se restringe ao ambiente corporativo, ele é um reflexo de múltiplos fatores que envolvem entre outras coisas o entretenimento, a alimentação, as atividades físicas e as relações sociais. Mais do que atender a uma exigência legal, investir na saúde integral dos trabalhadores é uma escolha inteligente, sustentável e que gera impacto positivo para toda a sociedade. A experiência do Sesc há quase 80 anos comprova isso.

José Carlos Cirilo é diretor-geral do Departamento Nacional do Sesc