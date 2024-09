Matas em chamas

Neste setembro em que o país comemora seus 202 anos de independência política, é muito triste a realidade de nossas matas. O país arde em chamas, em todas as regiões. O verde de nossa bandeira, forçoso é dizê-lo, está esmaecido, perdendo a beleza. Por todos os lados, o fogo consome nossas florestas, nosso Pantanal outrora tão belo, o cerrado, a Mata Atlântica os parques nacionais…

Penso na nossa natureza, nos animais que estão morrendo carbonizados, no exato momento em que escrevo este texto…! No desespero desses seres que, essenciais ao convívio do homem, desaparecem em meio às labaredas que também consomem belos exemplares de nossa flora, espécies arbóreas raras destruídas celeremente pela velocidade com que as línguas de fogo vão se propagando com os fortes ventos. Penso também nos homens que agora mesmo se arriscam diante das chamas, na tentativa de minimizar tantas perdas! Difícil, muito difícil mesmo, contabilizar a enormidade de prejuízos sofridos pela flora e fauna brasileiras, numa temporada de poucas chuvas que agravam a situação. E, como se não bastasse a tragédia causada puramente pelo desequilíbrio reinante na natureza, provocado diretamente pela ação humana, ainda vemos o registro de incendiários causando, deliberada e criminosamente, eventos similares em diversos pontos do Brasil.

Além de toda a devastação contra o patrimônio natural do país, com uma enorme cadeia de perdas sucessivas, há incêndios criminosos, como os recentemente acontecidos nos canaviais de São Paulo, que prejudicaram inclusive pesquisas científicas e agronômicas em andamento. Na realidade, há que identificar e punir os agentes e os mandantes que supostamente aí estão a propagar a destruição em andamento. Da mesma forma recorrente que tem acontecido em países europeus, notadamente em Portugal, Grécia e Espanha, para citar apenas alguns, o Brasil tem sido atingido em todas as suas regiões.

E não é apenas a natureza que vem sendo afetada, mas pequenos agricultores, que têm perdido suas plantações, ou mesmo moradores nas áreas urbanas e rurais de diversos municípios, que tiveram até suas habitações atingidas pelo fogo. É muito desespero a um só tempo! Nunca imaginei que nosso país chegasse a um momento tão difícil e preocupante, ao ponto de a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ter anunciado há alguns dias que, se o ritmo de aniquilação continuar desta forma, o Pantanal desaparecerá até o final deste século. E, se isto de fato ocorrer, o país e o mundo perderão, irreparavelmente, um patrimônio natural magnífico! A julgar pela intensidade de toda a devastação em curso, nossa fauna e flora levarão muito tempo até se recuperarem de todo este estrago. Que a exuberância de nosso verde, hoje tão arruinado, possa se reerguer, para gáudio e alegria dos brasileiros! É nossa esperança e tudo pelo que ansiamos.

Gilson Barbosa é jornalista