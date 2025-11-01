Diário do Nordeste
História: Virgílio Távora

Escrito por
Gonzaga Mota
Colaboradores
Há quase 50 anos, em outubro de 1978, fui convidado pelo então senador Virgílio Távora para coordenar a elaboração do II Plano de Metas Governamentais (II Plameg), uma vez que ele iria assumir, pela segunda vez, o Governo do Estado do Ceará, em 15 de março de 1979. Minha indicação ao senador foi feita pelo professor Mário Henrique Simonsen e a apresentação ocorreu no gabinete do então presidente Nilson Holanda, do Banco do Nordeste do Brasil, onde eu chefiava a Coordenadoria de Planejamento Integrado daquela instituição de desenvolvimento.

A apresentação foi formal e rápida. O convite foi feito e aceito. Passaram-se alguns segundos de silêncio. Em seguida, querendo demonstrar conhecimento, esperando que ocorresse um debate sobre as condições socioeconômicas do Estado do Ceará, perguntei ao experiente e competente político quais os principais objetivos e prioridades do seu futuro governo. Olhou para mim de forma séria, sem esboçar qualquer sorriso, e disse, com sua voz característica e em mensagem telegráfica, “são três: emprego, emprego e emprego”. Continuou: “Alguma dúvida, procure-me nos telefones cujos números estão nesse papel. Obrigado. Boa sorte”. Nosso primeiro encontro não durou cinco minutos. Fiquei preocupado. No entanto, disse comigo mesmo: Vou mostrar que farei um bom trabalho.

Convidei técnicos, professores e especialistas do próprio Estado, da UFC e do BNB. Começamos o trabalho e, em nenhum momento, o futuro governador VT (como era chamado) deixou de participar das fases decisivas da elaboração do II Plameg. Era, além de excelente político e técnico, um homem de boa formação intelectual. Realmente, o “emprego” foi objetivo básico de seu governo. As ações de interiorização do desenvolvimento, bem como a consolidação do polo industrial de Fortaleza, permitiram, em termos relativos, o maior índice emprego/população economicamente ativa alcançado até hoje no Ceará.

Estas palavras mostraram a larga visão de VT, pois conseguir postos de trabalho tem sido um desafio crescente não só para o Estado do Ceará, mas principalmente para o Brasil. As pesquisas indicam hoje que a prioridade nacional é a área social e um grande problema é o desemprego, sendo também o maior responsável pela péssima distribuição de renda brasileira. Diante deste quadro, desejo destacar, mais uma vez, a importância dos objetivos básicos definidos pelo governador Virgílio Tavora: “Emprego, emprego e emprego.” Preocupação sempre atual. P.S._ Tive a honra e o privilégio de ser secretário de planejamento no segundo Governo Virgílio Távora. Homem de excelente caráter, de personalidade, honesto, competente, grande gestor público, amava a “Terra da luz”. Considero VT o melhor governador do Ceará, em todos os tempos.

