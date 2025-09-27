História: Padre Cícero

Padre Cícero, 1844-1934, cearense do Cariri, religioso por convicção e sentimento, como também político em razão de fatores circunstanciais, nunca abandonou os princípios básicos da justiça social, da oração e do trabalho. Falar ou escrever sobre a vida e a obra, isoladamente, do grande Padre Cícero Romão Batista – “Padim Ciço” – poderia ser mais um texto biográfico, dentre vários brilhantes, mostrando sua luta em favor dos mais humildes. Não há dúvida, tornou-se santo pela vontade popular e foi responsável pela expansão da fé católica não só no Nordeste do Brasil, mas no restando do País e com reflexo nos outros. Provavelmente, por sua vida não ter sido analisada com a merecida ênfase, tomando-se por base aspectos teológicos e filosóficos, fez-se do ilustre patriarca uma figura polêmica, quando na verdade deveria ser uma unanimidade. No entanto, ressalto, polêmica para alguns integrantes da elite, mas nunca para a grande maioria do povo. Padre Cícero, a rigor, seguiu o tomismo, ou seja, o pensamento de Santo Tomás de Aquino, tendo por ponto fundamental a doutrina escolástica, buscando a harmonia entre o racionalismo aristotélico e a tradição do cristianismo. Por sua vez, a doutrina de Aristóteles caracterizou-se pela diversidade e complexidade temática, bem como pela sistematização e aperfeiçoamento de todos os saberes de seu tempo. Ademais, ninguém pode negar que Padre Cícero também se inspirou na filosofia metafísica Cristã de Santo Agostinho. Este tomou por base a doutrina de Platão, caracterizada por ideologias eternas e transcendentes, importantes para a consolidação do comportamento moral e da organização política. Sem dúvida, pode-se dizer que Padre Cícero foi um discípulo de Santo Tomás de Aquino e de Santo Agostinho. Lamentavelmente, muitos não entenderam e não comentaram. Suas observações lúcidas sobre as questões sociais e acerca da doutrina da Igreja; sua coragem e carisma; a defesa da família, dos pobres e da justiça; bem como sua simplicidade fizeram de Cícero um sacerdote extremamente respeitado e querido pelo povo. Como católico praticante, acredito ser necessária uma análise mais profunda das atitudes e do pensamento de Cícero, à luz das doutrinas básicas da Igreja, envolvendo diretrizes filosóficas e teológicas. P.S – 2 frases de Padre Cícero: “Não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la”; “Dos amores humanos, o menos egoísta, o mais puro e desinteressado é o amor da amizade”.

Gonzaga Mota é professor Aposentado da UFC