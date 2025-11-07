Educação financeira: o elo que falta na revolução digital brasileira

O Brasil se consolidou como um dos países mais inovadores em inclusão financeira digital. O Pix movimentou R$ 15,8 trilhões apenas no primeiro semestre de 2025, e milhões de brasileiros abriram contas digitais e passaram a utilizar aplicativos de pagamento e crédito simplificados. Essa transformação democratizou o acesso, permitindo que pessoas antes excluídas do sistema bancário se inserirem na economia formal.

No entanto, o acesso por si só não garante mudanças reais. Sem educação financeira, a inclusão corre o risco de ser apenas formal, aumentando a vulnerabilidade ao endividamento e à má gestão de recursos. Planejar gastos, compreender taxas e utilizar o crédito de forma responsável são habilidades essenciais para que a tecnologia gere autonomia e oportunidades concretas.

O microcrédito produtivo orientado representa uma estratégia eficaz para unir acesso e conhecimento. Instituições como a Cactus oferecem crédito aliado à orientação financeira, empresarial e ambiental. O modelo garante que os recursos sejam aplicados de forma produtiva, fortalecendo pequenos empreendedores, gerando renda e estimulando o desenvolvimento local.

Para consolidar a inclusão financeira, o Brasil precisa investir em educação, conectividade e segurança digital. Somente com conhecimento e orientação será possível transformar a inovação tecnológica em progresso social duradouro, garantindo que cada cidadão possa utilizar os recursos financeiros como ferramenta de crescimento e empoderamento pessoal.

Kelvia Carneiro é administradora