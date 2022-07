É possível investir e promover seus valores

E de repente todos passam a falar muito mais de propósito, de impacto, de responsabilidade, sustentabilidade e investimentos ESG. Estamos vendo fóruns, painéis, manifestos, reuniões de cúpula global. O mundo do investimento está mudando. Muito mais do que uma moda passageira, investidores estão se perguntando, meu dinheiro está trabalhando pelo quê?

Uma pesquisa da gestora global de investimentos UBS mostra que 90% do público com poder aquisitivo mais elevado quer fazer a diferença na hora de aplicar seus recursos. Além disso, este público não para de crescer. De acordo com a Forbes, o número de bilionários no mundo saltou de 1.001 para 2.755 nos últimos 11 anos. E as novas gerações, herdeiras, se preocupam cada vez mais com o equilíbrio entre dinheiro e propósito.

O crescimento do ESG não é apenas desejo de fazer o bem ou de construir um futuro melhor. É também uma questão de gerenciamento de risco. Quem quer garantir o futuro dos seus filhos hoje se preocupa menos com pequenas variações de rentabilidade e mais com instabilidades que podem abalar toda a economia. Neste sentido, o mundo está preocupado com eventos climáticos de impacto globais. E o Brasil está preocupado com as questões sociais que hoje colocam em risco a estabilidade da economia. Questões sociais que, se devidamente endereçadas, poderiam ser uma alavanca de crescimento e prosperidade para todos.

Muitas gestoras de patrimônio já identificaram estas tendências e buscam cada vez mais alternativas de investimentos que equilibrem não só risco e retorno, mas também impacto e desenvolvimento sustentável. Já é possível investir nos seus valores. Um levantamento realizado pelo Fundo Estímulo confirma as tendências dos outros estudos. As causas mais apoiadas estão relacionadas com meio ambiente, saúde, educação e desenvolvimento regional. Além disso, estão crescendo as soluções de blended finance - ou finanças mistas, que alavancam iniciativas filantrópicas somando investimentos privados.

Porém, apesar de existir uma gama cada vez maior de investimentos verdadeiramente ESG, o apego por pequenos incrementos na rentabilidade ainda limita o crescimento destas iniciativas. No início deste ano, liderei a captação de investimentos do Fundo do Estímulo 2020, um fundo social de apoio aos pequenos empreendedores, idealizado por grandes empresários. O fundo promove a inclusão produtiva pela geração de emprego e renda, combatendo a pobreza pela geração de riqueza de forma sustentável.

Para a nossa surpresa, poucas foram as gestoras de patrimônio que conseguiram encaixar o fundo em seus portfólios. No desenho das carteiras de investimento, risco e retorno são avaliados criteriosamente, mas o impacto do investimento ainda precisa entrar na equação. A maioria dos investimentos no Fundo Estímulo vieram de pessoas físicas que acreditam no propósito de promover o empreendedorismo para geração de renda sustentável. Ou seja, já é possível investir para fazer o seu dinheiro trabalhar pelo que você valoriza. Mas é preciso reservar uma parte do seu portfólio para iniciativas que priorizem os valores que você quer promover. Os resultados virão de forma sistêmica, no longo prazo e beneficiarão não só você, mas seus filhos e a sociedade também.

Fabio Lesbaupin é diretor do Estímulo 2020, uma organização sem fins lucrativos que acredita no poder do empreendedorismo de transformar a sociedade