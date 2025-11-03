Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Direito e conhecimento

Ao acionar a justiça, o trabalhador, também em regra, somente pode requerer direitos relativos a cinco anos antes da data do ajuizamento da ação

Escrito por
Valdélio Muniz producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Jornalista
Legenda: Jornalista

A condição básica para o exercício adequado de direitos (sem abuso ou erro de qualquer das partes) é o conhecimento acerca deles. Assim, a leitura bem orientada da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) permite identificar direitos trabalhistas cuja existência muitos nem imaginam.

O trabalhador, em regra, tem dois anos após terminada a relação de emprego para reivindicar judicialmente algum direito que lhe foi sonegado (considerando a data final do aviso prévio, mesmo quando seja indenizado). Chama-se prescrição bienal. Prescrição se refere à perda do direito de ação por não o ter exercido no prazo fixado pela lei. Bienal remete a “dois anos”.

Ao acionar a justiça, o trabalhador, também em regra, somente pode requerer direitos relativos a cinco anos antes da data do ajuizamento da ação. Chama-se prescrição quinquenal. Assim, quando a relação de trabalho perdura longamente, a fim de evitar perda de direitos, convém que eventuais problemas, sobretudo que afetem um conjunto de trabalhadores, sejam informados (inclusive sigilosamente para proteger a identidade e o emprego do informante) ao Ministério Público do Trabalho (MPT) ou ao sindicato da categoria profissional, pois ambos têm permissão legal (legitimidade extraordinária) para, em nome próprio, requerer judicialmente direitos pertencentes a terceiros.

Empregadores (ou o sindicato que representa a categoria econômica) e sindicatos de categorias profissionais podem requerer formalmente ao MPT ou ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) mediação em negociações cuja continuidade restrita às próprias partes já não esteja sendo possível. Estes dois Órgãos têm ampla experiência na (re)construção de canais de diálogo.

Com a Reforma Trabalhista (realizada pelo Congresso Nacional em 2017 pela Lei nº 13.467), passou-se a ideia de que qualquer negociação de direito (através do sindicato) prevalece sobre o que esteja previsto em lei, ainda que mais desfavorável. Mas a prevalência do negociado sobre o legislado não é um princípio absoluto (sem limite). O artigo 611-A da CLT indica o que prevalece sobre a lei, mesmo se negociado para pior em acordo coletivo de trabalho (ACT) ou em convenção coletiva de trabalho (CCT). Já o artigo 611-B lista direitos cuja negociação não pode predominar, pois são direitos de origem constitucional, exceto se a negociação for para sua ampliação (melhoria).

Jornalista
Colaboradores

Direito e conhecimento

Ao acionar a justiça, o trabalhador, também em regra, somente pode requerer direitos relativos a cinco anos antes da data do ajuizamento da ação

Valdélio Muniz
Há 56 minutos
Jornalista
Colaboradores

Dias do livro e da leitura

O resultado do envolvimento de mestres e familiares com o livro e a leitura, seu incentivo às novas gerações, tenderá sempre ao fomento dessa atividade tão necessária para a assimilação do conhecimento e do entretenimento

Gilson Barbosa
Há 56 minutos
Aldelfredo Mendes é diretor comercial
Colaboradores

Logística no Brasil

Aldelfredo Mendes
02 de Novembro de 2025
Artur Marques é presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (AFPESP)
Colaboradores

35 anos do SUS

Artur Marques
02 de Novembro de 2025
Fábio Torquato é economista
Colaboradores

O produtor rural brasileiro: entre a preservação e a insegurança jurídica

Fábio Torquato
02 de Novembro de 2025
Thiago Machado é especialista em Suprimentos
Colaboradores

Três meses de tarifas desafiam o Ceará

Thiago Machado
01 de Novembro de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: Virgílio Távora

Gonzaga Mota
01 de Novembro de 2025
Filipe Brayan é advogado
Colaboradores

Dama X xadrez: a estratégia perdida do Estado

Filipe Brayan
31 de Outubro de 2025
Haley Carvalho é procurador-Geral de Justiça do Ceará
Colaboradores

Valorização que se constrói

Haley Carvalho
31 de Outubro de 2025
Luana Falcão é empresária
Colaboradores

Como o financiamento direto torna possível o sonho da casa e do terreno

Luana Falcão
30 de Outubro de 2025
Samuel Brasil é educador
Colaboradores

IA na redação: igualdade de oportunidades

Samuel Brasil
30 de Outubro de 2025
Professor da Unifor
Colaboradores

Ação de revisão criminal no STF

Para embasar a primeira resposta jurídica, a legislação que poderá ser consultada é a Lei nº 8.038, de 28 de maio de 1990

Agapito Machado
29 de Outubro de 2025
Saraiva Júnior é escritor
Colaboradores

A cena e o papel

Saraiva Júnior
29 de Outubro de 2025
Silvia Freitas é pedagoga
Colaboradores

Dia nacional do livro: valor da leitura na infância

Silvia Freitas
29 de Outubro de 2025
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

O mundo comum da escola

Davi Marreiro
28 de Outubro de 2025
Thayná Nobre é nutricionista
Colaboradores

Menopausa e alimentação

Thayná Nobre
28 de Outubro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Direito e Filosofia

Vê-se que a noção de justiça é a que se espera presente e aplicável a qualquer dos sentidos atribuíveis ao direito (e às normas que o integram)

Valdélio Muniz
27 de Outubro de 2025
Jornalista
Colaboradores

A Constituição e a justiça social

A chamada “Constituição Cidadã”, como tão bem foi definida por Ulysses Guimarães, consolidou e resguardou direitos fundamentais como a liberdade de expressão, a proibição da tortura e a criminalização do racismo, entre outros

Gilson Barbosa
27 de Outubro de 2025
Andrea Borges é enfermeira
Colaboradores

Humanização na Enfermagem Oncológica

Andrea Borges
26 de Outubro de 2025
Aristarco Sobreira é engenheiro
Colaboradores

Slow living redefine o novo morar

Aristarco Sobreira
26 de Outubro de 2025