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Cuidado que transforma vidas

Escrito por
Flávio Ibiapina producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Flávio Ibiapina
Legenda: Flávio Ibiapina é presidente da Unimed Fortaleza

O Dia Mundial da Saúde vai além de uma data simbólica. A ocasião nos convida a refletir sobre a forma como cuidamos de nós mesmos e da coletividade. Em meio à rotina acelerada, é essencial compreender que saúde não deve ser tratada apenas em momentos de necessidade, mas como um compromisso diário com o bem-estar.

Nos últimos anos, houve avanços significativos na Medicina e no acesso à informação, tornando cada vez mais evidente que saúde é um conceito amplo, que envolve equilíbrio físico, mental e emocional. Por isso, a prevenção assume um papel central. Adotar hábitos saudáveis, manter acompanhamento médico regular e estar atento aos sinais do corpo são atitudes que fazem diferença ao longo da vida.

Nesse cenário, a Unimed Fortaleza reforça seu compromisso com um modelo de cuidado mais integral. Mais do que assistência, a cooperativa atua na promoção da saúde, incentivando práticas preventivas e desenvolvendo iniciativas que aproximam o cuidado da rotina das pessoas. Esse olhar se traduz em programas de acompanhamento, ações educativas e no fortalecimento de uma rede preparada para oferecer atendimento com qualidade e humanização.

Outro ponto que merece destaque é a saúde mental. O aumento de casos de ansiedade, estresse e esgotamento evidencia a necessidade de ampliar o debate e o acolhimento. Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo, e isso passa por acesso à informação, apoio especializado e ambientes mais saudáveis.

Neste Dia Mundial da Saúde, o convite é simples, mas essencial: olhar com mais atenção para si e para o outro. Pequenas mudanças de comportamento podem gerar impactos duradouros. Quando o cuidado é contínuo e compartilhado, ele se torna mais efetivo.

Promover saúde é uma construção coletiva que envolve indivíduos, profissionais e instituições. É assim que avançamos rumo a uma vida com mais qualidade, equilíbrio e bem-estar para todos.

Flávio Ibiapina é presidente da Unimed Fortaleza

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