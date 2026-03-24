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Construção: desafios e oportunidades do setor em 2026

Escrito por
Emanuel Capistrano producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Emanuel Capistrano é empresário
Legenda: Emanuel Capistrano é empresário
A construção civil é um dos setores mais relevantes para a economia brasileira. Além de impulsionar investimentos e infraestrutura, a atividade tem forte capacidade de geração de empregos e movimenta uma extensa cadeia produtiva. Em um cenário de transformações econômicas e sociais, compreender os desafios e as tendências do setor torna-se fundamental para projetar um futuro mais sólido e sustentável para o país.
 
É fato que o mercado da construção civil tem enfrentado um conjunto de obstáculos que exigem adaptação e planejamento estratégico por parte de empresas e profissionais. Entre os principais desafios estão o aumento no custo de insumos, a burocracia em processos de licenciamento e a necessidade de maior previsibilidade regulatória. Outro ponto é a escassez de mão de obra qualificada, realidade que se reflete em diversas regiões do país. 
 
Diante desse cenário, torna-se urgente avançar no processo de industrialização da construção civil no Brasil. A adoção de métodos construtivos mais modernos, como a construção modular e a pré-fabricação, pode aumentar a produtividade, reduzir desperdícios e garantir maior qualidade e previsibilidade nas entregas. 
 
Apesar das dificuldades, o cenário também apresenta importantes oportunidades. A retomada gradual de investimentos em infraestrutura, o crescimento da demanda por habitação e a expansão de projetos urbanísticos indicam um potencial significativo de desenvolvimento para os próximos anos. Programas habitacionais, parcerias público-privadas e iniciativas voltadas à modernização das cidades tendem a estimular novos empreendimentos e fortalecer a atividade econômica.
 
Outro aspecto que ganha destaque é a inovação no setor. O uso de tecnologias digitais, como modelagem da informação da construção (BIM), sistemas de gestão mais eficientes e soluções sustentáveis, vem transformando a forma como projetos são planejados e executados.[
 
O setor mostra que é um dos principais motores da retomada econômica e da transformação das cidades brasileiras.
 
Emanuel Capistrano é empresário
Emanuel Capistrano é empresário
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