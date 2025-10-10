Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

A importância da comunicação na infância

A disciplina também precisa ser explicativa e contextualizada, não baseada em imposições de poder

Escrito por
Renato Lisboa producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Neuropsicanalista
Legenda: Neuropsicanalista
A infância é o solo primordial para plantar as sementes da comunicação. Cada palavra trocada com uma criança pode nutrir ou inundar, fortalecer ou destruir. Conversar com os pequenos não se resume a transmitir informações ou corrigir comportamentos; trata-se de criar um ecossistema comunicativo em que eles desenvolvem habilidades emocionais e relacionais que durarão por toda a vida.
 
O primeiro passo de um diálogo regenerativo é reconhecer que crianças não são adultos em miniatura. Seus sentimentos, pensamentos e processamento cognitivo funcionam em frequências próprias. Ao se abaixar para conversar olho no olho, por exemplo, o adulto envia uma mensagem silenciosa de encontro, respeito e disposição para compreender o universo infantil, em vez de exigir que a criança alcance o mundo adulto antes de estar preparada.
 
Quando uma criança chora porque o sanduíche foi cortado em triângulos e não quadrados, o diálogo regenerativo sugere reconhecer a frustração: “Vejo que você está chateada com o sanduíche”, em vez de minimizar o sentimento. Esse reconhecimento ensina que demonstrar as próprias emoções é algo importante.
 
A disciplina também precisa ser explicativa e contextualizada, não baseada em imposições de poder. Um “não pode” seco é substituído por explicações que ensinam sobre causa e consequência: “Se você correr em um lugar molhado, pode escorregar e se machucar - quero que fique seguro”. Dessa forma, a criança aprende valores e julgamento moral, em vez de simplesmente obedecer.
 
Perguntas como “O que você acha que aconteceria se...?” ou “Como podemos resolver isso juntos?” incentivam autonomia, pensamento crítico e empatia. Conflitos entre crianças são oportunidades de aprendizado: mediadores regenerativos conduzem diálogos que ensinam sobre negociação, compreensão do outro e responsabilidade compartilhada.
 
Erros, tanto de adultos quanto de crianças, são ferramentas de aprendizado. Quando um adulto perde a paciência e grita, o diálogo regenerativo sugere reparação: “Desculpe por ter gritado. Fiquei frustrado, mas não é assim que quero resolver as coisas. Vamos começar de novo?”. Essa prática ensina à criança a lidar com rupturas, mostrando que relações podem ser restauradas com consciência e respeito.
 
A comunicação regenerativa transforma cada interação em oportunidade de conexão. O futuro emocional das crianças depende de adultos capazes de ouvir, validar e guiar com presença e intenção. Conversar bem com os pequenos não é luxo — é fundamento para relacionamentos saudáveis na vida adulta.
Neuropsicanalista
Colaboradores

A importância da comunicação na infância

A disciplina também precisa ser explicativa e contextualizada, não baseada em imposições de poder

Renato Lisboa
Há 1 hora
Nutróloga
Colaboradores

Inflammaging: o elo entre envelhecimento e inflamação silenciosa

Essa inflamação “estéril” é alimentada por múltiplos estímulos: resíduos celulares, excesso de nutrientes, disfunções metabólicas e alterações da microbiota intestinal

Roberta Siqueira
Há 1 hora
Advogado
Colaboradores

A Saúde e o dever de inclusão

A legislação não permite que a operadora negue o ingresso de beneficiários em razão de seu estado de saúde

João Barroso
09 de Outubro de 2025
Escritor
Colaboradores

Pajeú das catolezeiras

Telúrico riacho de nostálgica era! Riacho dos catolés, hoje navegado, a seco, por bolhas refrigeradas de aço e plástico, conduzidas por humanos, apressados ao sólido que se desmancha no nada

Luiz Carlos Diógenes
09 de Outubro de 2025
Superintendente da Fundação Abrinq
Colaboradores

Um Brasil melhor começa na infância

A infância é a fase mais determinante da vida. Cada experiência deixa marcas profundas na formação física, emocional e cognitiva

Victor Graça
08 de Outubro de 2025
Advogada
Colaboradores

O poder do feminino nas instituições

Mulheres seguem sub-representadas em tribunais superiores, conselhos empresariais, cargos eclesiásticos de gestão e posições executivas estratégicas

Carolina Parente
08 de Outubro de 2025
Advogado
Colaboradores

Internacionalização do patrimônio: proteção, crescimento e sucessão

Entre os instrumentos mais utilizados nesse processo estão: as holdings internacionais, que funcionam como um “guarda-chuva” para investimentos, imóveis e participações, centralizando a gestão

Jean Machado
07 de Outubro de 2025
Advogada
Colaboradores

Novas regras do BC fortalecem setor financeiro

Essas medidas podem, de fato, desencorajar a entrada de players menos preparados

Nayara Sales
07 de Outubro de 2025
Jornalista
Colaboradores

O Senado foi sensato

A mensagem transmitida pelos senhores(as) signatários(as) da PEC felizmente recebeu o repúdio dos brasileiros de bem

Gilson Barbosa
06 de Outubro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Redes sociais, trabalho e processo

No mundo do trabalho, excesso de exposição em redes sociais costuma ser fonte de problemas e, apesar dos inúmeros casos já registrados em processos, parece não ter provocado os cuidados devidos

Valdélio Muniz
06 de Outubro de 2025
Empresária
Colaboradores

A liderança começa lavando a louça

Na vida corporativa, muitas vezes idealizamos a liderança como uma posição de privilégio

Tatiana Pimenta
05 de Outubro de 2025
Conselheiro
Colaboradores

Alta performance em vendas: disciplina, estratégia e propósito

Além disso, dominar técnicas de coaching e compreender o perfil comportamental de cada cliente transforma a abordagem comercial

Ramon Pessoa
05 de Outubro de 2025
Empresário
Colaboradores

Segurança jurídica: o alicerce da incorporação imobiliária

O Ceará tem avançado a cada ano no crescimento imobiliário, oferecendo opções para todos os públicos

Jeferson Spiering Böes
05 de Outubro de 2025
Empreendedor
Colaboradores

Varejo de moda em alta no Brasil: como pequenos empreendedores podem se destacar no setor?

É notório que muitos empreendedores chegam com vontade de crescer, mas sem domínio dos processos mais básicos do varejo, como controle de estoque, precificação e presença digital

André Seibel
04 de Outubro de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: Padre Vieira

Vale destacar que sua crença, típica do sebastianismo, influiu sobremaneira no seu pensamento e filosófico

Gonzaga Mota
04 de Outubro de 2025
Reitor da UFC
Colaboradores

UFC e a proteção ambiental de Jericoacoara

Não se trata apenas de um novo espaço físico, mas de um projeto que tem potencial de transformar o modo de vida e ocupação naquele entorno

Custódio Almeida
03 de Outubro de 2025
Presidente do Sindiperitos-CE
Colaboradores

A ciência como pilar da justiça: a urgência das PECs da Polícia Científica

A aprovação das referidas PECs significa, portanto, mais agilidade, precisão e imparcialidade nas investigações criminais.

Rômulo Lima
03 de Outubro de 2025
Empresário
Colaboradores

Potencial Turístico

Cada vez mais, percebemos que visitantes se tornam moradores de fim de semana ou até mesmo fixos, consolidando a região como um polo de segundas residências

Edmundo Rodrigues
02 de Outubro de 2025
Professor da Unifor
Colaboradores

Anistia e Estado Democrático de Direito

Esses delitos envolvendo o Estado Democrático de Direito não estão inseridos no rol expresso e taxativo do art. 5º, XLIII, da CF

Agapito Machado
02 de Outubro de 2025
Colaboradores

ECA digital

O descumprimento dessas exigências poderá gerar sanções a esses serviços digitais, pois estes também devem ser responsabilizados pela proteção de direitos de crianças e adolescentes no entorno digital

Julliana Nogueira Andrade Lima
02 de Outubro de 2025