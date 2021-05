A flora do Ceará

Legenda: Artur Bruno, secretário do Meio Ambiente do Ceará Foto: Saulo Roberto

Lançado no início de maio, de forma virtual, o Inventário da Flora Cearense já está disponível no site da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Trata-se de um levantamento de cerca de 2.465 de espécies plantas com flores e frutos que existem em diferentes locais do Estado: sertão, zona costeira, ambientes aquáticos, chapadas e serras. 1.250 espécies estão na caatinga, nosso principal bioma.

O Inventário foi produto de uma grande articulação, da qual participaram, além da SEMA e da Semace, a secretaria de Ciência e Tecnologia e Educação Superior do Estado, a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP), a Universidade Estadual do Ceará, a Universidade Estadual Vale do Acaraú, a Universidade Federal do Ceará e a Universidade Regional do Cariri.

O inventário foi coordenado pela professora Iracema Loiola, do Departamento de Biologia da UFC. Na solenidade de lançamento, ela lembrou do primeiro herbário fundado no Brasil, por Dom João VI, no Rio de Janeiro, e do primeiro herbário cearense, inaugurado em 1939, pelo professor Prisco Bezerra.

O objetivo foi deixar claro que o Inventário é fruto de várias pesquisas, feitas há anos.

O Inventário é mais uma conquista do programa Cientista Chefe, uma experiência ímpar no Brasil que, por conta da vontade política do governador Camilo Santana, está aproximando ciência e sociedade, aplicando a inovação e a competência da academia ao setor público. Não à toa, o Ceará, mesmo sendo um estado pobre, é percentualmente, o que mais investe no Brasil, com destaque para a educação, cultura e ciência.

Os dados do Inventário estão disponíveis no site da SEMA, com livre acesso, e serão atualizados online pelos pesquisadores à medida que ocorram novos registros de espécies. A ideia é que o inventário auxilie na elaboração de políticas públicas para a conservação, estudos de biotecnologia, plantas medicinais e avaliação de impactos ambientais para empreendimentos.

