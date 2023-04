A Educação como transformação social

Dia 28 de abril, celebra-se o Dia Internacional da Educação. Em razão da importância do tema, a ONU a incluiu como um de seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), através da assinatura da Declaração de Dacar, que reuniu 164 países, incluindo o Brasil como signatário, a fim de garantir o desenvolvimento da educação no mundo entendendo que a Educação tem, de fato, um relevante papel no combate à pobreza, a proteção ao meio ambiente, além de garantir a Paz entre as Nações.

Consoante o compromisso assinado, cabe destacar a meta em garantir, até 2030, que os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, promoção de uma cultura de paz, igualdade de gênero, dentre outras.

Porém, o que nos preocupa, atualmente, é que passamos por momentos críticos no que tange celebrar esse dia tão magnífico. Diante de fatos cruciais existentes no âmbito das Escolas, creches e Universidades. Ocorre que fatos como esses nos encorajam a tratar da temática considerando ser a Educação uma ferramenta que nos ajuda a combater às desigualdades sociais, além de nos inspirar a defender uma Educação de afetos e respeitos, para a evolução crítica da pessoa humana em diversos aspectos: sociais, psicológicos e socioemocionais.

Não há negar que a Educação tem como prioridade transformar a sociedade através do diálogo, além de perceber que a ONU colocou a Educação do Brasil como prioridade para os ODS, acreditando ser possível construir um mundo justo e igualitário na Construção de uma cultura de paz a fim de atingir as metas proposta para 2030.

A visão de Paulo Freire demonstra a necessidade da educação como indispensável para uma sociedade igualitária, justa e libertadora, tornando as pessoas agentes da paz, detentoras de senso crítico, valorizando a autonomia de seus pensamentos.

Nesse sentido, as Nações investem na Educação por acreditarem que só pela educação podemos mudar o destino das pessoas, tornando-as livres e conscientes, unindo esforços para garantir que se propague pelo mundo como positiva e reflexiva, garantindo uma sociedade longe dos preconceitos e das violências de todos os tipos.