Cirurgias Minimamente Invasivas: Avanços e Benefícios para os Pacientes

Nos últimos anos, as cirurgias minimamente invasivas revolucionaram a medicina, proporcionando procedimentos mais seguros, com menor tempo de recuperação e menos complicações para os pacientes. Essas técnicas consistem na realização de intervenções cirúrgicas por meio de pequenas incisões na pele ou pelo uso de orifícios naturais do corpo, reduzindo significativamente o trauma cirúrgico. Um exemplo notável é a cirurgia endoscópica a laser para o tratamento de cálculos renais, que possibilita a fragmentação e remoção das pedras sem a necessidade de cortes.

A introdução das cirurgias minimamente invasivas no Brasil ocorreu no final da década de 1990 e início dos anos 2000, com a popularização da videolaparoscopia. Na área da urologia, essas técnicas permitiram avanços significativos, como a realização de nefrectomias, cistectomias e prostatectomias por meio de pequenas incisões, além da cirurgia percutânea para remoção de cálculos renais volumosos. Para cálculos menores, a tecnologia a laser permite procedimentos endoscópicos sem qualquer incisão, proporcionando uma recuperação ainda mais rápida. Com o avanço da cirurgia robótica, as técnicas minimamente invasivas evoluíram ainda mais. A cirurgia robótica assistida oferece benefícios adicionais, como menor sangramento, menor risco de infecção, menos dor no pós-operatório e alta hospitalar mais rápida. Além disso, a plataforma robótica permite ao cirurgião uma visão tridimensional de alta definição, além da eliminação de tremores naturais das mãos, garantindo maior precisão na dissecção e preservação de estruturas vitais. Atualmente, muitos procedimentos podem ser realizados por técnicas minimamente invasivas. Portanto, se você precisa de uma cirurgia, é essencial questionar seu médico sobre essa possibilidade. Em nossa cidade, já contamos com quatro plataformas robóticas da Vinci, tornando essa tecnologia mais acessível e beneficiando cada vez mais pacientes. O avanço das cirurgias minimamente invasivas representa um marco na medicina moderna, proporcionando tratamentos mais eficazes e com menos impacto na qualidade de vida dos pacientes.