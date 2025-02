Evangelização: para meditar (III)

Apresentamos versículos selecionados de capítulos bíblicos do livro do Evangelista Mateus (Mt): 5.3/10_ Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o Reino do Céu é deles; Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará; Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido; Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas; Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas; Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus; Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos; Felizes as pessoas que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus, pois o Reino do Céu é deles. 5.13/14_ Vocês são o sol para a humanidade e são a luz para o mundo. 6.1_ Tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês, que está no Céu. 6.9/13_ Portanto, orem assim: Pai nosso, que está no Céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o Teu Reino. Que a Tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu! Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos às pessoas que nos ofenderam. E não deixeis que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Amém. 7.19/20_ Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. 7.24_ Quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. 10.22_ Muitos odiarão vocês por serem meus seguidores. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. 12.28_ Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhe darei descanso. Ao ler e meditar sobre estes versículos selecionados, objetivamos, na medida do possível desenvolver uma ação evangelizadora buscando Deus.

P.S._ “Eu sou o caminho, a verdade e a vida.” (João 14.6)

Gonzaga Mota é professor aposentado da UFC