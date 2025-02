Saúde mental no trabalho, compromisso para o ano todo

A saúde mental no ambiente de trabalho é um tema urgente que deve ser abordado ao longo de todo o ano. Embora campanhas como o Janeiro Branco ganham destaque, a necessidade de cuidar do bem-estar emocional dos colaboradores não se restringe a um único mês. As empresas têm uma responsabilidade fundamental na criação de espaços saudáveis, onde os funcionários se sintam amparados e valorizados.

O ambiente corporativo sempre apresentou desafios, mas a pandemia de Covid-19 intensificou questões como burnout, ansiedade e depressão. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que o Brasil lidera em casos de ansiedade, muitos dos quais relacionados ao trabalho. Diante disso, é indispensável que as empresas se comprometam com ações contínuas que visem ao equilíbrio emocional de suas equipes.

Investir na saúde mental não é apenas uma questão de empatia ou responsabilidade social, é uma estratégia inteligente de negócios. Ambientes de trabalho que priorizam o bem-estar reduzem a falta de pontualidade, e diminui o fluxo de entrada e saída de colaboradores em uma empresa e aumentam a produtividade. No entanto, esse compromisso exige mais do que campanhas pontuais. Precisamos de uma cultura organizacional que integre práticas permanentes de cuidado e apoio.

Criar um ambiente saudável passa pela implementação de políticas de trabalho flexíveis, a promoção de pausas regulares e o treinamento de gestores para reconhecer sinais de sobrecarga emocional. Além disso, oferecer acesso a serviços de terapia e aconselhamento é essencial para que os colaboradores se sintam seguros ao buscar ajuda.

Acreditamos que empresas que cuidam de seus colaboradores colhem benefícios valorosos. Funcionários valorizados e apoiados são mais engajados, criativos e leais. A promoção contínua da saúde mental não é apenas um diferencial competitivo, mas uma necessidade ética e humana.

Portanto, que possamos transcender o Janeiro Branco e adotar uma postura proativa durante todo o ano. A saúde mental deve ser parte integrante da cultura corporativa, e o momento de agir é agora. Cuidar das pessoas é cuidar do futuro.

Karinne Lima é advogada e sócia do escritório Lessa & Lima